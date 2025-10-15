Consiliul UE sprijină recomandarea OMS

Uniunea Europeană analizează o interdicție amplă a țigărilor cu filtru și a produselor din tutun electronice, potrivit publicației Bild. Un proiect de decizie al Consiliului UE, pregătit pentru o întâlnire a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), recomandă aceste măsuri.

Conform documentului, Consiliul UE sprijină recomandarea OMS de a interzice filtrele, pentru a reduce atractivitatea țigărilor.

„Interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”, se precizează în text.

Impactul asupra industriei tutunului

În Germania, 95% din țigările vândute au filtru. Astfel, această măsură ar echivala practic cu o interdicție de facto a țigărilor. De asemenea, țigările electronice ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”.

Planurile UE merg și mai departe, luând în considerare interzicerea vânzărilor în magazine, benzinării și chioșcuri. Scopul este reducerea consumului de tutun și nicotină și protejarea mediului.

Discuții la conferința OMS

Propunerile vor fi discutate la conferința OMS de la Geneva în noiembrie. Acestea ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarei reglementări UE privind tutunul, inclusiv posibile interdicții de produse. Conform Blick, reprezentanți ai guvernului german au „salutat” deja ideea interzicerii filtrelor.

Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
Recomandări
Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Cu toate acestea, Ministerul Federal al Sănătății a declarat că poziția comună a UE este încă în curs de coordonare.

Conferința OMS privind controlul tutunului va avea loc între 17 și 22 noiembrie la Geneva. Rezultatele ar putea avea consecințe ample pentru fumători și industria tutunului din UE.

Prof. dr. Andrei Brînzeu, șeful Secției Neurochirurgie de la Spitalul Județean Timișoara, a explicat într-un interviu pentru Libertatea că multe dintre cancerele cu metastază la creier sunt cele de plămâni, iar 90% dintre acestea sunt cauzate de fumat

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o mină de aur din Venezuela este complet inundată, ucigând 14 persoane: „Munceau pentru a-și câștiga existența”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
Ce a declarat acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei care știu că a înșelat-o 16 ani cu Vica Blochina. Care este, de fapt, situația din familia lui: ”Soția mea...”
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Unica.ro
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Cătălin Bordea și Olga Barcari de la Asia Express. „Între noi este ceva care nu este de explicat”. Tânăra și comediantul s-au iubit după divorțul lui de Livia
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum 5 minute! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Cutremur cu magnitudinea 4 în Satu Mare. Seismul s-a produs la mică adâncime
Știri România 08:47
Cutremur cu magnitudinea 4 în Satu Mare. Seismul s-a produs la mică adâncime
Kit de casă cu 3.000 de euro: românul care vrea să cucerească Europa cu locuințe ultra-eficiente
Știri România 07:54
Kit de casă cu 3.000 de euro: românul care vrea să cucerească Europa cu locuințe ultra-eficiente
Parteneri
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Adevarul.ro
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
Unica.ro
Operațiile estetice l-au schimbat și pe el. Fernando Colunga, actorul din "Esmeralda", e de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate la aproape 60 de ani / FOTO
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani
Viva.ro
A avut loc întâlnirea de gradul zero, după multe scandaluri! Complet neașteptat ce i-au putut spune copiii lui Alin Oprea în momentul în care s-au văzut după 5 ani

Monden

Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 14 oct.
Nelu Cortea, dezvăluiri despre viața lui Cătălin Bordea: „El e foarte bine! Înflorește”
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Stiri Mondene 14 oct.
Andreea Mantea, primele declarații după zvonurile că ar fi fost înlocuită la „Casa Iubirii”: „Concurenții s-au pus toți pe plâns”
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
ObservatorNews.ro
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
GSP.ro
Prima mașină electrică 100% românească este mai ieftină decât Dacia Duster » Bateriile sunt fabricate la Craiova!
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Parteneri
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Mediafax.ro
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD.ro
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Redactia.ro
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
A venit IARNA oficial în România! Orașele în care ninge de astăzi, 15 octombrie
KanalD.ro
A venit IARNA oficial în România! Orașele în care ninge de astăzi, 15 octombrie

Politic

Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
Politică 14 oct.
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției: „Dacă Bolojan va accepta și propunerile PSD, va rămâne premier”
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut - SURSE
Exclusiv
Politică 14 oct.
PSD a părăsit ședința coaliției înaintea subiectului alegerilor la Primăria Capitalei: „Nici cu ei nu luam o decizie”. Bolojan a tăcut – SURSE
Parteneri
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Spotmedia.ro
Tomahawk „cu țărâita” pentru Ucraina. Financial Times: SUA pot livra doar 20-50 de rachete
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită