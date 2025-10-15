Consiliul UE sprijină recomandarea OMS

Uniunea Europeană analizează o interdicție amplă a țigărilor cu filtru și a produselor din tutun electronice, potrivit publicației Bild. Un proiect de decizie al Consiliului UE, pregătit pentru o întâlnire a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), recomandă aceste măsuri.

Conform documentului, Consiliul UE sprijină recomandarea OMS de a interzice filtrele, pentru a reduce atractivitatea țigărilor.

„Interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”, se precizează în text.

Impactul asupra industriei tutunului

În Germania, 95% din țigările vândute au filtru. Astfel, această măsură ar echivala practic cu o interdicție de facto a țigărilor. De asemenea, țigările electronice ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”.

Planurile UE merg și mai departe, luând în considerare interzicerea vânzărilor în magazine, benzinării și chioșcuri. Scopul este reducerea consumului de tutun și nicotină și protejarea mediului.

Discuții la conferința OMS

Propunerile vor fi discutate la conferința OMS de la Geneva în noiembrie. Acestea ar putea avea un impact semnificativ asupra viitoarei reglementări UE privind tutunul, inclusiv posibile interdicții de produse. Conform Blick, reprezentanți ai guvernului german au „salutat” deja ideea interzicerii filtrelor.

Cu toate acestea, Ministerul Federal al Sănătății a declarat că poziția comună a UE este încă în curs de coordonare.

Conferința OMS privind controlul tutunului va avea loc între 17 și 22 noiembrie la Geneva. Rezultatele ar putea avea consecințe ample pentru fumători și industria tutunului din UE.

Prof. dr. Andrei Brînzeu, șeful Secției Neurochirurgie de la Spitalul Județean Timișoara, a explicat într-un interviu pentru Libertatea că multe dintre cancerele cu metastază la creier sunt cele de plămâni, iar 90% dintre acestea sunt cauzate de fumat.

