Această măsură, care acum trebuie negociată cu Parlamentul European, a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană.

Prin încetarea achiziţiilor de gaze naturale ruseşti, până la sfârșitul anului 2027, UE doreşte să taie o sursă importantă de finanţare a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Slovacia şi Ungaria, ţări fără ieşire la mare şi foarte dependente de hidrocarburile ruseşti, s-au opus acestei interdicţii, dar au fost puse în minoritate de restul de 25 de state membre UE.

UE a redus treptat importurile de gaze rusești, mai ales de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, laa 24 februarie 2022. Cu toate acestea, Rusia reprezenta încă 19% din importurile totale de gaze ale UE în 2024, faţă de 45% în 2021.

Pentru a accelera acest proces, Comisia Europeană a propus în primăvară statelor membre oprirea totală a importurilor de gaze rusești până la sfârşitul anului 2027.

În septembrie, a propus totodată să avanseze această dată limită la sfârşitul anului 2026, adică în aproape un an, în ceea ce priveşte importurile de gaz natural lichefiat (GNL). Această măsură suplimentară, prevăzută în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, nu a fost însă pe ordinea de zi a reuniunii ministeriale de luni.

La rândul său, Parlamentul European ar dori să meargă şi mai departe: comisiile sale pentru industrie şi comerţ au aprobat joi un text care vizează interzicerea tuturor importurilor de gaze ruseşti, fie prin gazoducte, fie sub formă de GNL, începând cu 1 ianuarie 2026, cu câteva excepţii limitate.

