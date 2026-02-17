Legea impune platformelor online să depună mai multe eforturi pentru a combate conținutul ilegal și dăunător.

Păpuși sexuale cu aspect de copii

Ancheta vine după ce Franța a îndemnat executivul UE în noiembrie să ia măsuri împotriva vânzării de păpuși sexuale cu aspect infantil pe platforma Shein.

De atunci, Shein a încetat vânzarea tuturor păpușilor sexuale la nivel mondial.

Compania și rivalul său chinez Temu au devenit simbolurile cele mai vizibile ale preocupărilor mai largi legate de fluxul de produse chinezești ieftine către Europa.

„Legea serviciilor digitale asigură siguranța cumpărătorilor, le protejează bunăstarea și le oferă informații despre algoritmii cu care interacționează. Vom evalua dacă Shein respectă aceste reguli și responsabilitatea care îi revine”, a declarat Henna Virkkunen, șefa departamentului tehnologic al UE, într-un comunicat.

Comisia a semnalat luna trecută posibilitatea unei anchete a UE.

Shein anunță noi măsuri

Shein a declarat că va continua să coopereze cu autoritatea de supraveghere a UE și că a investit semnificativ în măsuri de consolidare a conformității cu DSA, inclusiv în realizarea de evaluări ale riscurilor sistemice și cadre de atenuare a riscurilor, precum și în îmbunătățirea protecției utilizatorilor mai tineri.

„Pe lângă îmbunătățirea instrumentelor de detectare, am accelerat și implementarea unor măsuri de protecție suplimentare în jurul produselor cu restricții de vârstă”, a declarat compania, inclusiv măsuri de verificare a vârstei pentru a împiedica minorii să vizualizeze sau să achiziționeze conținut sau produse cu restricții de vârstă.

Comisia Europeană a declarat că va investiga sistemele pe care Shein le-a pus în aplicare în UE pentru a limita vânzarea de produse ilegale, inclusiv potențialul material de abuz sexual asupra copiilor.

Design ce dă dependență

Ancheta se va concentra, de asemenea, asupra designului Shein, inclusiv acordarea de puncte sau recompense pentru implicare, care ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării utilizatorilor.

Transparența sistemelor de recomandare pe care Shein le utilizează pentru a propune conținut și produse utilizatorilor va fi, de asemenea, supusă controlului.

Temu, vizată la rândul ei

Temu a fost acuzată anul trecut de încălcarea DSA pentru că nu a evaluat corespunzător riscurile produselor ilegale vândute pe platforma sa.

O decizie finală a UE ar putea fi luată în acest an. În prezent, UE desfășoară anchete privind caracteristicile de design care creează dependență și transparența sistemelor sale de recomandare, printre altele.

Companiile riscă amenzi de până la 6 % din cifra de afaceri anuală globală pentru încălcări ale DSA.

De asemenea, rețeaua socială TikTok a fost, la rândul ei, acuzată recent că a construit aplicația pentru a da dependență.

