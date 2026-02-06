Comisia Europeană a cerut să modifice designul aplicației sale, în caz contrar riscând o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală a ByteDance, gigantul chinez care deține TikTok.

Amendă posibilă de 9 miliarde de euro

Estimările arată că în 2025, ByteDance a avut venituri totale de 185 de miliarde de dolari, astfel că o amendă de 6% ar însemna 11,1 miliarde de dolari, adică 9,4 miliarde de euro.

Acuzațiile se concentrează pe designul care creează dependență al TikTok, care include funcții precum derulare infinită, redare automată, notificări push și sistemul său de recomandări extrem de personalizat.

TikTok are un algoritm care se bazează pe înțelegerea intereselor utilizatorilor, iar acesta a fost esențial pentru succesul global al aplicației.

Compania respinge acuzațiile

Compania a criticat acuzațiile Comisiei Europene.

„Concluziile preliminare ale Comisiei prezintă o descriere categoric falsă și complet nefondată a platformei noastre și vom lua toate măsurile necesare pentru a contesta aceste concluzii”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.

Acuzația subliniază represiunea Uniunii Europene împotriva marilor companii de tehnologie, care a atras critici din partea guvernului SUA cu privire la cenzură și a dus la amenințări cu tarife vamale, scrie sursa citată.

Ce au găsit autoritățile

Comisia și-a prezentat acuzațiile după o anchetă de un an în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA), care impune platformelor online mari să depună mai multe eforturi pentru a combate conținutul ilegal și dăunător.

Comisia a citat generarea de conținut nou de către platformă pentru a recompensa constant utilizatorii, ceea ce alimentează dorința de a continua să deruleze și de a trece creierul utilizatorilor în modul pilot automat, ca exemplu de caracteristică ce creează dependență.

Autoritatea de reglementare a UE a afirmat că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care aceste caracteristici ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor săi, inclusiv a copiilor și a adulților vulnerabili.

De asemenea, a acuzat TikTok că a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul petrecut de minori pe aceasta noaptea și frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația.

Autoritatea de supraveghere a UE a declarat că TikTok nu implementează măsuri rezonabile, proporționale și eficiente, cum ar fi instrumente de gestionare a timpului petrecut în fața ecranului și instrumente de control parental pentru a atenua riscurile și că trebuie să modifice designul de bază.

Modificarea caracteristicilor

„Așadar, acum ne așteptăm ca după aceea, TikTok să ia măsuri și să modifice designul serviciului său în Europa pentru a proteja minorii noștri”, a declarat reporterilor Henna Virkkunen, șefa departamentului tehnologic al UE.

Comisia a sugerat ca TikTok să dezactiveze „derularea infinită”, să implementeze pauze eficiente în timpul petrecut în fața ecranului, inclusiv în timpul nopții, și să își adapteze sistemul de recomandări.

Urmează și alții

Virkkunen a declarat că investigațiile privind alte platforme online avansează bine și că se așteaptă decizii în următoarele săptămâni și luni, fără a numi nicio companie.

Facebook și Instagram au fost acuzate de încălcări ale DSA în octombrie anul trecut pentru așa-numitele „dark patterns” sau designuri înșelătoare ale interfeței.

Autoritățile de reglementare din UE au solicitat, de asemenea, Snapchat, YouTube, Apple și Google despre sistemele lor de verificare a vârstei și despre modul în care împiedică minorii să acceseze produse ilegale și materiale dăunătoare.

Franța, Spania, India vor interzicerea minorilor pe social media

Măsura vine în contextul în care unele țări europene, printre care Franța și Spania, precum și India, iau în considerare interzicerea accesului adolescenților la rețelele sociale, ca semn al înăspririi atitudinii față de tehnologia care, potrivit unor voci, este concepută pentru a crea dependență.

În decembrie, Australia a devenit prima țară din lume care a blocat accesul copiilor sub 16 ani la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook.

Virkkunen a reiterat că stabilirea limitelor de vârstă revine fiecărei țări în parte, și nu Bruxelles-ului.

„Dar, desigur, când ne uităm la piețele digitale, ar fi bine să avem o abordare comună în acest sens”, a spus ea.

Acuzații și din Parlamentul European

Parlamentarul european Alexandra Geese a lăudat măsura UE privind TikTok.

„Multe platforme de socializare exploatează fără milă aceste mecanisme (care creează dependență) pentru a crește veniturile din publicitate în detrimentul sănătății copiilor și adolescenților. Acest lucru trebuie să înceteze”, a spus ea într-o declarație.
Următorii pași

TikTok poate solicita să consulte documentele Comisiei și să furnizeze un răspuns scris înainte ca autoritatea de supraveghere să emită o decizie.

A căzut la pace în alte cazuri

Luna trecută, aplicația de socializare a soluționat amiabil un proces din SUA privind dependența de social media, înainte ca un proces împotriva Facebook și YouTube să înceapă.

Anul trecut, TikTok a soluționat amiabil acuzațiile de încălcare a unei cerințe DSA de a publica un registru de reclame care să permită cercetătorilor și utilizatorilor să detecteze reclamele frauduloase.

