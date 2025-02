Articol de Barbara Moens, Henry Foy, Paola Tamma (Bruxelles).

Acordul verde al UE, un set ambițios de politici menite să decarbonizeze economia, a fost lansat în 2019, dar de atunci a fost atacat de companiile europene care se plâng de prețurile ridicate la energie și de suprareglementarea sufocantă. Capitalele sunt, de asemenea, preocupate de creșterea economică moribundă, în timp ce incendierea de către Donald Trump a obiectivelor climatice ale SUA a intensificat apelurile ca blocul comunitar să își regândească întreaga abordare.

„Realitatea globală a evoluat și este posibil să trebuiască să ne gândim în ce măsură aceste lucruri care au existat trebuie actualizate”, a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Teresa Ribera, pentru Financial Times. „Trebuie să ne asigurăm că există o poveste de creștere și prosperitate”, a precizat comisarul responsabil cu tranziția ecologică și concurența, adăugând că aceasta este „o linie fină pe care trebuie să o atingem”.

Astăzi, Ribera prezintă planul Comisiei privind modul în care poate fi găsit acest echilibru între respectarea obiectivelor climatice și îmbunătățirea competitivității în declin a continentului. Un „Clean Industrial Deal” va stabili cum să stimuleze cererea de produse fabricate în Europa – de la oțel la produse chimice și automobile – prin raționalizarea achizițiilor publice și permițând celor mai mari consumatoare de energie să obțină sprijin de la Banca Europeană de Investiții atunci când achiziționează energie.

Comisarul va propune, de asemenea, achiziții comune și stocuri strategice de 17 materii prime esențiale. Un alt domeniu de acțiune va fi reducerea drastică a numărului de întreprinderi mici și mijlocii afectate de reglementările de mediu existente, reducând cerințele de raportare ale acestora și acordând întreprinderilor mai mult timp pentru a se conforma normelor revizuite.

Bruxelles-ul a estimat costul conformării cu normele UE la 150 de miliarde euro pe an, sumă pe care dorește să o reducă cu 37,5 miliarde euro până în 2029. Bruxelles-ul a redus deja efectele unor acte legislative ecologice, de exemplu amânând cu un an o lege controversată împotriva defrișărilor. Teresa Ribera a recunoscut existența unor cerințe de reglementare care se suprapun, sunt redundante sau contradictorii pentru întreprinderile din UE. Dar a insistat asupra faptului că presiunea Comisiei de a reduce birocrația nu reprezintă o deconstrucție deghizată a Green Deal.

„Ceea ce trebuie să evităm este utilizarea cuvântului simplificare pentru a însemna dereglementare”, a spus Ribera. „Cred că simplificarea poate fi foarte corectă … să vedem cum putem face lucrurile mai ușoare”. Cu toate acestea, criticii au fost îngrijorați de faptul că modificările propuse „par să meargă mult dincolo de simplificarea care ar face raportarea mai ușoară și par să se îndepărteze de transparență, ceea ce au cerut investitorii”, a declarat Heather Grabbe, senior fellow la think-tank-ul economic Bruegel.

Companiile se plâng, de asemenea, de mersul înainte și înapoi al reglementărilor. Karen McKee, șefa diviziei de soluții pentru produse de petrol și gaze a ExxonMobil, a declarat pentru FT că investițiile viitoare în Europa vor depinde de claritatea reglementărilor de la Bruxelles.

„Ceea ce căutăm cu adevărat acum este acțiune” și ca UE să renunțe la reglementările sale „bine intenționate” și să permită industriei să inoveze, a spus ea.

„Competitivitatea este în centrul atenției acum pentru că este pur și simplu o criză. Realizăm decarbonizarea în Europa prin dezindustrializare”, a adăugat McKee.

Relansarea competitivității economice a UE a devenit un pilon de bază pentru Comisie, alături de creșterea rapidă a capacităților de apărare ale continentului. Ambele priorități au fost exacerbate de președintele Donald Trump, care a amenințat că va retrage garanțiile de securitate ale SUA pentru Europa, a promis să reducă drastic normele ecologice și să-și facă țara și mai atractivă pentru investitori. Ribera a recunoscut schimbarea drastică a SUA, inclusiv eliminarea de către Trump a sute de miliarde de stimulente fiscale pentru tehnologiile ecologice, dar a afirmat că UE va merge mai departe.

„Suntem în continuare deschiși să cooperăm cu partenerii noștri americani, dacă doresc să lucreze cu noi”, a spus Ribera. „Dar nu ne vom opri din ceea ce facem”.

Arderea combustibililor fosili este cel mai important factor care contribuie la încălzirea globală, iar anul trecut a fost cel mai cald înregistrat vreodată. În consecință, Europa a devenit continentul care se încălzește cel mai rapid, iar fenomenele meteorologice extreme costisitoare s-au înrăutățit pe măsură ce creșterea temperaturii medii globale a depășit 1,5°C din epoca preindustrială.

