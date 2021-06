Instanța belgiană a ordonat companiei AstraZeneca să livreze de urgență 50 de milioane de doze de vaccin, conform calendarului:

Decizia judecătorului a fost luată pe baza faptului că AstraZeneca și-a încălcat obligațiile contractuale cu Uniunea Europeană.

Instanța a stabilit, de asemenea, că AstraZeneca ar fi trebuit să facă toate eforturile pentru a livra vaccinurile așa cum promisese în contract, inclusiv prin folosirea spațiilor sale de producție din Marea Britanie, menționate în mod explicit în contract.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia: „Decizia confirmă poziția Comisiei: AstraZeneca nu și-a respectat angajamentele pe care și le-a luat în contract. Ne bucurăm că un judecător independent confirmă acest fapt. Această decizie arată nu doar că a noastră campanie de vaccinare europeană este eficientă pentru cetățenii noștri în fiecare zi, ci și că a fost stabilită pe baze legale stabile”.

Good results for Europe!



The court judgment ordering AstraZeneca to deliver to us rapidly 50 million doses is good news for our vaccination campaign. It is also a clear recognition that our Advance Purchase Agreements have a sound legal basis.



Our vaccines strategy delivers. https://t.co/wD8OeR8vjy