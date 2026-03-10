„Dacă aveți posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potențial enorm”, a declarat Dan Jorgensen într-o conferință de presă organizată la sediul din Strasbourg al Parlamentului European.

Eurocomisarul pentru energie a evocat o reducere potențială a facturilor consumatorilor de ordinul unei medii de 200 de euro pe an.

Potrivit Comisiei Europene, taxele și impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preț în cazul gospodăriilor și 15% în cazul întreprinderilor.

„Trebuie să fie măsuri temporare și țintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii prețurilor” în Europa, nici a „prețului carbonului”, a comentat eurocomisarul Jorgensen pe tema opțiunilor în fața creșterii prețurilor la energie.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană monitorizează „îndeaproape situația pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgență”, a subliniat el, referindu-se la discuțiile în curs cu Agenția Internațională pentru Energie (IEA) cu privire la posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Dan Jorgensen a dat asigurări că Europa nu se confruntă deocamdată cu probleme de aprovizionare cu energie, dar alte zone se confruntă cu astfel de probleme, ceea ce ar putea pune presiune și asupra noastră în cele din urmă.

„De asemenea, suntem foarte conștienți de faptul că această situație evoluează foarte rapid și că există și o chestiune de preț pe care trebuie să o luăm foarte în serios”, a conchis el.