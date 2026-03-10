Live text
Acum 21 minute
Trump: „Fără noi, Israelul ar fi fost șters de pe hartă”
Acum 24 minute
Semne pozitive pentru bursa de la New York
Acum 27 minute
Războiul, „o excursie de scurtă durată”

Războiul din Iran intră într-o nouă zi, cea de-a 11-a. O bubuitură puternică a zguduit capitala Iranului, Teheran, încă din seara de 9 martie, aceasta marcând startul unei noi serii de atacuri ale armatei Israelului. Donald Trump a numit războiul „o excursie”, iar bursa de la New York a încheiat sesiunea pe creștere ca urmare a declarațiilor sale.

00:08 - Acum 21 minute
10-03-2026

Trump: „Fără noi, Israelul ar fi fost șters de pe hartă”

Donald Trump a declarat de asemenea că Israelul ar fi fost „șters de pe hartă” dacă Statele Unite nu ar fi trimis bombardiere B-2 în Iran. Remarca sa face referire la atacurile aeriene din iunie 2025 asupra unor instalații nucleare iraniene.

Trump a descris capacitățile nucleare ale Iranului drept „un nor întunecat” care amenință Israelul și alte țări. „Acesta a fost întotdeauna un nor întunecat deasupra, nu doar a Israelului, care ar fi fost șters de pe hartă”, a declarat el. „Știți, dacă nu am fi efectuat acel atac cu B-2, Israelul ar fi fost șters de pe hartă.”

Atacurile din iunie au vizat instalații esențiale pentru programul de îmbogățire a uraniului al Iranului, deși agențiile de informații americane au evaluat în 2025 că Iranul nu construiește o armă nucleară.

00:05 - Acum 24 minute
10-03-2026

Semne pozitive pentru bursa de la New York

Sunt semne pozitive însă pentru bursa americană, după declarațiile date de Donald Trump într-un interviu pentru CBS. Dow Jones a scăzut inițial cu 0,95%, Nasdaq a pierdut 1,59%, iar S&P 500 a înregistrat un declin de 1,33%. În primele ore, toți cei trei indici principali se aflau la peste 1% în scădere.

„Această remarcă a schimbat complet situația”, a declarat Art Hogan de la B. Riley Wealth Management pentru AFP, referindu-se la comentariile lui Trump. Președintele american a afirmat, într-un interviu pentru CBS, că Iranul nu mai dispune de o „marină”, „comunicații” sau „forțe aeriene” și că războiul este „aproape gata”.

Totuși, situația rămâne tensionată. Într-o postare pe rețeaua X, Pentagonul a transmis: „Abia începem lupta”. Hogan a adăugat că administrația Trump „ia în calcul acum costurile războiului, dar și impactul asupra piețelor”.

De la primele lovituri americane și israeliene asupra Iranului, acum 11 zile, bursele americane sunt sub presiune, în special din cauza creșterii prețurilor la hidrocarburi. Luni, prețul barilului de petrol a atins aproape 120 de dolari, o valoare istorică, pe fondul blocajului din Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Totuși, prețurile petrolului au scăzut sub pragul de 100 de dolari în cursul zilei, datorită speranțelor că rezervele strategice vor fi utilizate. Miniștrii de Finanțe ai G7 au anunțat că sunt „pregătiți” să intervină pentru a tempera creșterea prețurilor, dacă va fi necesar.

00:02 - Acum 27 minute
10-03-2026

Războiul, „o excursie de scurtă durată”

Donald Trump s-a referit de asemenea la războiul din Iran ca la o „excursie de scurtă durată” în timpul discursului său la reuniunea Partidului Republican din Camera Reprezentanților, care a avut loc la Trump National Doral, în Miami.

„Am făcut o mică excursie pentru că am simțit că trebuie să facem asta pentru a scăpa de un rău”, a spus domnul Trump. „Și cred că veți vedea că va fi o excursie de scurtă durată.” „De scurtă durată. De scurtă durată”, a adăugat el.

Principalele știri ale zilei de LUNI:

Libertatea a transmis LIVE TEXT evenimentele zilei de duminică: Război în Orient. Donald Trump anunță că războiul e aproape de final | Atac cu rachete în centrul Israelului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Viva.ro
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea
Tvmania.ro
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea

Alte știri

Floarea pe care să o pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara: „O aromă bogată de vanilie”
Știri România 09 mart.
Floarea pe care să o pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara: „O aromă bogată de vanilie”
Un nou proiect legislativ aduce modificări pentru români la factura de telefonie: conversia din euro în lei, realizată exclusiv la cursul BNR
Știri România 09 mart.
Un nou proiect legislativ aduce modificări pentru români la factura de telefonie: conversia din euro în lei, realizată exclusiv la cursul BNR
Parteneri
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Adevarul.ro
Ce este „Insula Petrolului”, deținută de Iran, pe care Donald Trump vrea să o confiște. Locul unde se procesează milioane de barili pe zi
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
Fanatik.ro
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Exclusiv
Stiri Mondene 09 mart.
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
ObservatorNews.ro
Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
GSP.ro
Dr. în nutriție oncologică: ”Vă rugăm din suflet nu beți mai mult de 2l de apă pe zi, pentru că nu obțineți decât un...
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Mediafax.ro
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Politică 09 mart.
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Un fotbalist celebru, surprins în compania unei actrițe superbe. E cel mai nou cuplu din lumea sportului
Fanatik.ro
Un fotbalist celebru, surprins în compania unei actrițe superbe. E cel mai nou cuplu din lumea sportului
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului