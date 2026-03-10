Trump: „Fără noi, Israelul ar fi fost șters de pe hartă”

Războiul din Iran intră într-o nouă zi, cea de-a 11-a. O bubuitură puternică a zguduit capitala Iranului, Teheran, încă din seara de 9 martie, aceasta marcând startul unei noi serii de atacuri ale armatei Israelului. Donald Trump a numit războiul „o excursie”, iar bursa de la New York a încheiat sesiunea pe creștere ca urmare a declarațiilor sale.

00:08 - Acum 21 minute Trump: „Fără noi, Israelul ar fi fost șters de pe hartă” Donald Trump a declarat de asemenea că Israelul ar fi fost „șters de pe hartă” dacă Statele Unite nu ar fi trimis bombardiere B-2 în Iran. Remarca sa face referire la atacurile aeriene din iunie 2025 asupra unor instalații nucleare iraniene. Trump a descris capacitățile nucleare ale Iranului drept „un nor întunecat” care amenință Israelul și alte țări. „Acesta a fost întotdeauna un nor întunecat deasupra, nu doar a Israelului, care ar fi fost șters de pe hartă”, a declarat el. „Știți, dacă nu am fi efectuat acel atac cu B-2, Israelul ar fi fost șters de pe hartă.” Atacurile din iunie au vizat instalații esențiale pentru programul de îmbogățire a uraniului al Iranului, deși agențiile de informații americane au evaluat în 2025 că Iranul nu construiește o armă nucleară.

00:05 - Acum 24 minute Semne pozitive pentru bursa de la New York Sunt semne pozitive însă pentru bursa americană, după declarațiile date de Donald Trump într-un interviu pentru CBS. Dow Jones a scăzut inițial cu 0,95%, Nasdaq a pierdut 1,59%, iar S&P 500 a înregistrat un declin de 1,33%. În primele ore, toți cei trei indici principali se aflau la peste 1% în scădere. „Această remarcă a schimbat complet situația”, a declarat Art Hogan de la B. Riley Wealth Management pentru AFP, referindu-se la comentariile lui Trump. Președintele american a afirmat, într-un interviu pentru CBS, că Iranul nu mai dispune de o „marină”, „comunicații” sau „forțe aeriene” și că războiul este „aproape gata”. Totuși, situația rămâne tensionată. Într-o postare pe rețeaua X, Pentagonul a transmis: „Abia începem lupta”. Hogan a adăugat că administrația Trump „ia în calcul acum costurile războiului, dar și impactul asupra piețelor”. De la primele lovituri americane și israeliene asupra Iranului, acum 11 zile, bursele americane sunt sub presiune, în special din cauza creșterii prețurilor la hidrocarburi. Luni, prețul barilului de petrol a atins aproape 120 de dolari, o valoare istorică, pe fondul blocajului din Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat din lume. Totuși, prețurile petrolului au scăzut sub pragul de 100 de dolari în cursul zilei, datorită speranțelor că rezervele strategice vor fi utilizate. Miniștrii de Finanțe ai G7 au anunțat că sunt „pregătiți” să intervină pentru a tempera creșterea prețurilor, dacă va fi necesar.

