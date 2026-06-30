Banii au destinație strictă

Comisia Europeană a trimis o parte semnificativă din prima tranșă a componentei de apărare din cadrul împrumutului masiv acordat Ucrainei. Suma virată se ridică la 3,9 miliarde de euro, dintr-un pachet total de 6 miliarde de euro dedicat tehnologiei militare de ultimă generație, relatează Ukrainska Pravda.

Potrivit autorităților de la Kiev, aceasta este prima tranșă acordată prin componenta de apărare a noului mecanism european de sprijin financiar.

Guvernul ucrainean precizează că resursele financiare au destinație strictă și nu vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor sociale, administrative sau a altor cheltuieli curente ale statului. Întregul pachet financiar este orientat către consolidarea capacităților de apărare și dezvoltarea industriei naționale de profil.

Anunțul oficial a fost transmis de Serviciul de Presă al Comisiei Europene, care a subliniat importanța strategică a acestor echipamente. Oficialii de la Bruxelles au explicat că sprijinul financiar are ca scop direct întărirea capacității Kievului de a rezista în fața agresiunii ruse, dronele reprezentând un element cheie pe frontul actual.

De ce a fost întârziată plata și cum se fac verificările

Surse europene au dezvăluit că procesul de virare a banilor a înregistrat o ușoară întârziere din cauza procedurilor stricte de control. Reprezentanții Comisiei Europene verifică în detaliu contractele de achiziție a dronelor depuse de autoritățile de la Kiev.

Aceste mecanisme de monitorizare sunt esențiale pentru a garanta că asistența financiară este utilizată strict în conformitate cu acordurile stabilite între Executivul european și statele membre.

Oficialii europeni au adăugat că restul plăților până la concurența primei tranșe vor fi efectuate treptat în perioada următoare. Calendarul transferurilor va fi adaptat în funcție de noile cereri de plată transmise de Ucraina și de ritmul încheierii contractelor cu producătorii locali.

Mesajul Ursulei von der Leyen pentru Kiev

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat deblocarea acestor fonduri printr-un mesaj de susținere fermă. Ea a declarat că tehnologia avansată a dronelor va consolida defensiva ucraineană, protejând în același timp cetățenii și întregul continent european. Oficialul a reafirmat angajamentul ferm al blocului comunitar de a rămâne alături de Ucraina pentru obținerea unei păci juste.

Un accent deosebit va fi pus pe extinderea producției de drone, devenite un element esențial al războiului modern și unul dintre cele mai eficiente instrumente utilizate de armata ucraineană în apărarea împotriva agresiunii ruse.

„Capacitatea de inovare a Ucrainei stă la baza succesului său în apărarea împotriva invaziei pe scară largă a Rusiei. Dorim să sprijinim această capacitate. Astăzi alocăm prima tranșă, în valoare de 3,9 miliarde de euro, pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate în domeniul dronelor, în vederea consolidării apărării Ucrainei. Iar acesta este doar începutul”, a declarat Ursula von der Leyen.

Mecanismul de finanțare face parte dintr-un pachet istoric de creditare în valoare totală de 90 de miliarde de euro, structurat pentru anii 2026 și 2027. Planul general include 30 de miliarde de euro ca sprijin bugetar direct, în timp ce restul de 60 de miliarde de euro reprezintă asistență militară dedicată strict sectorului de apărare.

Pe de altă prte, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia își va continua ofensiva pentru preluarea completă a celor patru regiuni ucrainene anexate în 2022 și a respins propunerea Kievului privind încetarea reciprocă a atacurilor pe lungă distanță. Liderul de la Kremlin susține că Moscova nu va renunța la obiectivele sale militare, în timp ce continuă să își consolideze apărarea împotriva atacurilor cu drone ucrainene.



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