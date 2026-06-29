Rusia insistă asupra controlului total al regiunilor anexate

Vladimir Putin a declarat, într-un interviu acordat televiziunii de stat, că Rusia își va continua obiectivul militar de a prelua controlul total asupra celor patru regiuni ucrainene anexate în 2022. Liderul de la Kremlin a respins, totodată, propunerea Ucrainei privind încetarea reciprocă a atacurilor pe lungă distanță, considerând că aceasta urmărește să reducă presiunea asupra forțelor ucrainene de pe front.

Potrivit lui Putin, Ucraina a propus o încetare reciprocă a atacurilor pe lungă distanță ca etapă către pace.

„Este clar de ce se face această propunere, deoarece contraatacurile noastre adânc în teritoriul ucrainean sunt mult mai puternice, au un impact mai mare și sunt, sincer, mai distructive”, a afirmat liderul rus.

Acesta a susținut că forțele armate ucrainene se confruntă cu un deficit sever de personal și că oprirea atacurilor ar reprezenta un avantaj pentru Kiev. „Dar salvarea regimului de la Kiev nu face parte din planurile noastre”, a declarat Putin, potrivit Reuters.

În interviul acordat televiziunii ruse de stat, Vladimir Putin a afirmat că obiectivul principal al Moscovei rămâne „eliberarea completă a Donbasului și a Novorossiei”, referindu-se la regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie.

Rusia a anexat oficial cele patru regiuni în septembrie 2022, deși controlează doar parțial o parte dintre acestea. Președintele rus a insistat în repetate rânduri că retragerea forțelor ucrainene din teritoriile încă aflate sub controlul Kievului reprezintă o condiție esențială pentru un eventual acord de pace.

Putin cere accelerarea producției de sisteme de apărare antiaeriană

Liderul rus a recunoscut că atacurile cu drone lansate de Ucraina au afectat infrastructura energetică și au provocat penurii de combustibil în unele regiuni ale Rusiei. Cu toate acestea, el a susținut că situația este ținută sub control și că atacurile nu influențează evoluția operațiunilor militare de pe front.

„Prima sarcină este să intensificăm rapid și semnificativ producția acelor sisteme de apărare aeriană de care este cea mai mare nevoie”, a declarat Putin.

El a adăugat că Rusia va continua să își consolideze capacitățile de apărare pentru a contracara atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere.

Putin a afirmat că Rusia se așteaptă la reluarea eforturilor diplomatice conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit liderului de la Kremlin, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ar putea reveni la Moscova după încheierea actualei crize din Orientul Mijlociu.

Președintele rus a confirmat că, în cadrul discuțiilor purtate anterior cu Donald Trump, au fost analizate diferite variante pentru încheierea conflictului, fără ca părțile să ajungă la un acord formal.

În declarațiile sale, Vladimir Putin a sugerat că președintele belarus Aleksandr Lukașenko ar putea contribui la eventualele negocieri de pace. Belarus a permis folosirea teritoriului său pentru lansarea invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022, însă liderul de la Minsk a declarat în repetate rânduri că nu va trimite trupe belaruse să participe direct la conflict.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE