De Ionuț Iordache,

Filmul „Colectiv”, care a câștigat recent premiul cel mare la Festivalul de Film pentru Drepturile Omului de la Geneva şi care a rulat în cinematografele din România începând cu 28 februarie 2020, poate fi urmărit pe HBO şi pe platforma online a acestora, HBO GO, după ce sălile de cinema s-au închis în urma pandemiei de coronavirus.

Pe HBO GO este disponibilă o ofertă gratuită pentru abonații noi: o perioadă de gratuitate de o săptămână.

La doar 3 zile de la debutul pe HBO, documentarul a stârnit multe reacţii pe Facebook.



”Mi se pare e-sen-ți-al de văzut acum, pentru a înțelege situația reală în care se află sistemul de sănătate din România”

Mihai Popescu, copywriter la VICE România, a scris pe 20 martie că „trebuie să vă uitați la documentarul Colectiv pe HBO Go ca să vedeți de ce este important ca presa să fie geană pe sistemul de sănătate morbid din România. Dacă nu era presa din România, bolnavii de covid ar fi mers zilele astea în spitale dezinfectate cu apă chioară de la Hexi Pharma, cum au pățit victimele Colectiv. Un lucru la care să rumegați când Guvernul va băga pumnul în gura presei în aceste săptămâni, așa cum îi permite starea de urgență să facă”.

Scriitorea Petronela Rotar le recomandă celor care o urmăresc pe reţeaua de socializare să vadă filmul. “Mi se pare e-sen-ți-al de văzut acum, pentru a înțelege situația reală în care se află sistemul de sănătate din România. Acum cînd suntem la mică distanță de momentul în care el va fi suprasolicitat și va colapsa”, a scris braşoveanca de 43 de ani, trăgând şi 5 concluzii, prima fiind: “autoritățile au mințit și vor minți mereu cu privire la situația reală, sînt complet depășite și de cîte ori ne spun că au totul sub control ar trebui să ne amintim de Colectiv și de toți tinerii care au murit fiindcă nu au avut onestitatea să recunoască că nu sînt în stare, ba ne-au asigurat că avem condiții ca în Germania”.



Recomandări Italia, la o lună de la apariția coronavirusului. De la „pacientul unu” la o tragedie în masă: „10 zile de întârziere pot fi o eternitate”

Actrița Ada Galeș: ”Vă rog să îl vedeți. Vă rog”

Şi actriţa de la TNB, Ada Galeş, a avut un mesaj pentru fanii săi : “Vă rog să îl vedeți. Vă rog. E pe HBOGO. Mai multe nu am de zis. Ne auzim în 2 săptămâni apropo de sistemul de sănătate…”. La fel ca şi cunoscutul critic de modă, Alin Gălăţescu: “Filmul momentului. Neapărat de văzut!!”



Recomandări Al doilea mort cu COVID-19: nefrologul a văzut semnele de coronavirus pe radiografie, dar directorul medical de la Universitar nu a aprobat testul

Monica Zanet, co-editor la site-ul “Viaţa liberă”, e optimistă că “generaţii noi vor veni din urmă şi nu vor mai accepta să li „se pună cearșaful pe ochi” (și vor face mai mult decât facem noi în prezent pentru schimbarea societății în mai bine)”.



”E ciudat totul. Realizezi munca depusă de jurnaliști”

Un mesaj emoţionant a scris şi Karina Simion, asistent consular şi blogger: “Am vrut să văd filmul acesta pentru că nu am fost Acolo. Sau pentru că nu am putut face nimic. Sau pentru că pur și simplu aș fi putut fi Acolo. Nu-mi rămâne decat să vă spun că știu. Știu și eu că nu putem schimba multe. Că eu una nu prea am ce să fac și nici cum să mă dezleg de firele ăstea încinse de pe pielea mea. Dar poate toți împreună putem”.



Poate dacă se trezesc în noi gânduri banale și simple, poate putem fi un Colectiv viu. Da, adevăruri din ăstea simple ca : du-te la vot, nu mai da mită, ajută fie și cu un deget dacă poți. Cred că despre asta e filmul acesta, despre realitatea în care trăim și ghiciți ce, ne e frică s-o privim în față, s-o stingem cu apă rece. Ne e frică de viața în care trăim.

Karina Simion:

Adela Badea din Timişoara a scris că “nici nu mai știam la un moment dat de ce plâng… De nervi, tristețe sau neputință? Fără cuvinte! Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă și sunt conștientă de munca depusă de către jurnaliști. E ciudat totul, citești știrea, ești șocat de ceea ce afli și cam asta e. Văzând acum filmul, realizezi munca ce a fost depusă și piedicile întâmpinate până la publicarea materialului respectiv. Felicitări pentru ceea ce faceți și felicitări încă o dată regizorului și echipei! Jos pălăria!”



Recomandări De ce autoritățile nu au luat o măsură mai dură? Înalt oficial: ”Nu puteam să veghem și deplasarea populației și pe cea a Diasporei”

Alte mesaje de pe Facebook

Marius, Timişoara: “În contextul actual, documentarul te trimite inevitabil cu gândul la situaţia critică în care ne aflăm în aceste zile”



Cristian Ciobanu, Bucureşti: “Un film senzațional, care, din păcate, prezintă realitatea exact aşa cum este ea, păcat că nu se schimbă nimic…”



Răvășitor documentar! Niciodată nu am văzut o imagine mai clară și coerentă a caracatiţei din sistem! Felicitări pentru fiecare victorie obținută, pentru tot curajul vostru, pentru implicare!

Laura Mihaela, Bucureşti:

Cristina Vlad Moisescu:“Felicitări! Este extrem de valoros ! M-au incercat o mulțime de stări: spaimă, consternare, încrâncenare, pesimism, indignare, revoltă… Am plâns! Ar fi multe de spus legat de ce ne aduce la suprafață acest film… Este atât de evident!”



Iuliana Mozas:“Felicitări!!!! Am văzut filmul şi este impresionant! Felicitări întregii echipe….. este încă realitatea în care trăim!”



Nu suntem pierduți, atâta timp cât în România trăiesc oameni care luptă pentru adevăr. Datoria noastră e sa fim alături de ei.

Dan Zet

Mihai Vladimir Anton:“L-am văzut. Vă admir pe toţi cei care l-aţi făcut. Pe cei care au avut onoarea să spună adevărul. Felicitări! Încărcaţi-vă bateriile. O să fie nevoie”



Pop Coman Alin:“Cel mai „greu” film pe care l-am văzut”



Narcis Cristian Masala:“Adineauri l-am terminat de văzut. Cumplit! Inuman!”



Maria G. Muntean:“Secvenţe din film ar trebui difuzate în locul reclamelor. Să înţeleagă toţi ce se întâmplă cu ţara asta!”



Tibi Pin:“Am văzut şi eu documenatrul în seara asta. M-a zguduit teribil. Mi-e teamă de puroaiele care or să apară dacă evoluează epidemia asta”



”Stați acasă ca să nu ajungem un caz de documentar…”

Dragos Ionut:“L-am vizionat azi noapte. Nu am dat atenție prea multă știrilor la vremea când povestea asta vuia în presă. Abia acum am înțeles enormitatea celor văzute atunci”



Corina Mitaru:“Am plâns, evident, la Colectiv. Da, este meritul tuturor. Şi al oamenilor care au fost responsabili și curajoși și au vorbit și al dvs. Este un efort comun”



Rodica Caciula:“Avem mare nevoie de jurnalişti, oameni, autorităţi responsabile şi oneste! În film am văzut şi un început de onestitate şi încredere pentru a spune adevărul. Mulțumim tururor!”



Saru Mihai Andrei:“Am văzut filmul. Nu pot spune decât FELICITĂRI! Şi condoleanțe persoanelor care i-au pierdut pe cei dragi şi îmi pare rău pentru cei care suferă şi azi după tragedia de la Colectiv. În rest… nu am cuvinte”



Ana Pirvulescu Gheorghe:“Uitaţi-vă la film ca sa înțelegeți de ce bieții oameni arşi erau plini de viermi… uitaţi-vă să vedeţi că cei care ne conduc continuă să-și facă afaceri, trecând peste cadavrele noastre… uitaţi-vă la film și stați acasă! Stați acasă ca să nu ajungem un caz de documentar…”





Citeşte şi:

Linii telefonice de consiliere pentru medicii români care se simt depăşiţi de situație. Care e cea mai mare spaimă a celor care deja au sunat

Statistică îngrijorătoare din SUA: Tinerii reprezintă a proporție mare a persoanelor spitalizate din cauza COVID-19

GSP.RO Selecționerul Italiei, șocat de imaginile din Bergamo: „A fost ca și cum aș fi primit un pumn în față”

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2020. Scorpionii încep o perioadă lungă de singurătate