Kalat: uleiul sicilian care cucerește lumea

Uleiul de măsline Kalat, un produs cu Indicație Geografică Protejată (IGP) Sicilia este produs de compania Premiati Oleifici Barbera. Acesta a obținut medalia de aur în cadrul competiției organizate de Specialty Food Association în 2026, potrivit presei locale. Succesul acestui brand este unul constant, produsele lor fiind premiate consecutiv în ultimii ani.

Uleiul este creat în ediție limitată și ambalat în sticle numerotate. Numele Kalat provine din arabă, unde „Qalat” înseamnă „castel”, simbolizând protecția tradiției și inovația. Uleiul este obținut din soiul autohton Calatina, cultivat prin metode intensive și ecologice care promovează biodiversitatea.

În colaborare cu Facultatea de Agronomie a Universității din Palermo, sub coordonarea profesorului Tiziano Caruso, proiectul își propune să păstreze solurile fertile și tradițiile seculare ale regiunii. Profilul organoleptic al uleiului Kalat reflectă autenticitatea Siciliei.

Aroma sa amintește de roșii verzi, anghinare și migdale, iar gustul său intens oferă un echilibru între amărui și picant, datorită concentrației ridicate de polifenoli, antioxidanți naturali ce asigură calitatea și beneficiile pentru sănătate.

O recunoaștere internațională

Victoria obținută de Barbera la „Sofy Awards” este dovada viziunii antreprenoriale a companiei.

„Este un premiu cu un gust special pentru că suntem primii care câștigă statueta de aur trei ani consecutivi, dar mai ales pentru că am câștigat cu Kalat, expresia noii noastre ferme agricole Amore”, declară Manfredi Barbera, CEO-ul companiei.

