“A purtat crucea artistului de provincie, al cărui talent este sugrumat de distanța față de Capitală – locul unde se face si se desface totul. Pentru o anume generație însă, Alexandru Jula a fost un nume tare îndragit și stimat. Anul acesta, de Paști, in ediția speciala a emisiunii noastre, intitulată “Români de care ne este dor”, l-am invitat pe artistul de pe Dunăre. A venit bucuros, fericit că cineva și-a mai amintit de el. Am ciocnit ouă roșii, am depănat amintiri, ne-a cântat, apoi și-a luat darul de la Iepuraș și s-a întors cuminte acasă la el…A fost, probabil, ultima sa apariție la televizor…Mă întreb dacă a plecat spre stele împăcat sau nu, dar nu știu de ce, am senzația că nimeni, în ultima vreme, nu mai pleacă Dincolo, mulțumit de ceea ce lasă în urma sa…“, a scris Marina Almăşan, care a publicat şi imagini din timpul emisiunii, ultima apariţie publică la TV a lui Alexandru Jula.



Alexandru Jula a murit miercuri, 30 mai, potrivit unor surse. Luni, el fusese internat la Galaţi, după ce suferise un accident vascular cerebral. Artistul s-a simţit rău, iar în urma unui apel la 112, un echipaj medical al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi l-a preluat pe artist din faţa blocului din municipiul Galaţi, unde acesta locuieşte.

Alexandru Jula, apreciat de public pentru vocea sa inconfundabilă şi cunoscut mai ales interpretarea piesei “Soţia prietenului meu”, s-a născut pe 24 iulie 1934, la Şimleul Silvaniei. Debutul în televiziune şi l-a făcut pe 23 august 1962, iar la radio pe 1 ianuarie 1963.

De la 1 octombrie 1954 a intrat în echipa Teatrului Muzical “Nae Leonard” din Galaţi, secţia estradă, unde a debutat în spectacolul “Sugestii şi reclamaţii” cu piesele “E toamnă iar” (Şt. Kardoş) şi “Povestea cu Ileana Cosânzeana” (Nicolae Kirculescu). Între 1965-1971 a colaborat şi la premierele Teatrului “Constantin Tănase” din Bucureşti (“Carnaval la Tănase”, “Aventurile unei umbrele”, “Al optulea magnific”, etc), numărându-se printre invitaţii permanenţi ai spectacolelor Capitalei.

Din 1972, timp de 8 ani, a fost cooptat şi în colectivul Teatrului “Fantasio” din Constanţa. Alături de Ionel Miron şi de Ilona Moţica a montat spectacolul “Fantasio Studio 1” jucat în stagiunile 1970/1971 şi 1971/1972 ale teatrului constănţean. Tot alături de Ionel Miron a realizat spectacolul gălăţean “Doi pe un balansoar… muzical” care a înregistrat peste 350 de reprezentaţii.

Primul single (realizat în 1966 împreună cu Ionel Miron) a fost urmat de alte 4 apariţii personale, dintre care discul editat în 1968 a înregistrat vânzări considerabile, conţinând piesele “Soţia prietenului meu”, “Floare albă din Pireu” şi coveruri. De-a lungul timpului a participat la festivaluri naţionale şi internaţionale unde a câştigat mai multe premii.

În anul 2002 artistul a fost desemnat Cetăţean de Onoare al municipiului Galaţi.

Piesa cea mai cunoscută a lui Alexandru Jula este „Soţia prietenului meu”, pe care dictatorul Nicolae Ceauşescu i-a cerut în mai multe rânduri să i-o cânte în cadrul unor petreceri private.