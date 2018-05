Persoana cu care a vorbit Mădălina Pârja înainte de accidentul din Jibou

Sora Mădălinei Pârja a spus că este în stare de șoc, după ce a pierdut-o pe cea de care era cea mai apropiată, scrie observator.tv.

„Pentru mine au fost absolut totul! Noi nu am mers nicăieri una fără cealaltă! Hainele întotdeauna le-am purtat la fel. Am vorbit, am ţinut legătura întotdeauna, chiar dacă ea a fost la Baia Mare – eu sunt în Sighet, la liceu, în clasa a XII-a”, spune sora Mădălinei.