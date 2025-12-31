„Locurile de parcare de domiciliu pentru care nu s-a plătit taxa pentru anul 2026 până la miezul nopţii dintre ani vor deveni, automat, libere. Acestea vor fi atribuite ulterior solicitanţilor din zonă”, a declarat Lucian Popa, directorul Direcției Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei Oradea.

Plata taxei pentru anul 2026 poate fi efectuată online, prin intermediul portalului www.oradea.ro, sau la ghișeele de la parterul Primăriei Oradea, care vor fi deschise miercuri până la ora 14.00.

Până marți la prânz, din totalul de 22.019 locuri de parcare rezervate în anul 2025, pentru 19.760 proprietarii au achitat deja taxa și și-au prelungit abonamentul pentru anul viitor. Dintre acestea, 725 de locuri sunt atribuite gratuit persoanelor cu dizabilități.

În schimb, pentru 1.534 de locuri de parcare nu a fost realizată, până în prezent, reînnoirea pentru 2026, a precizat directorul Popa.

În cursul acestui an, din cauza neplății taxei până la sfârșitul lui 2024, au fost eliberate 1.183 de locuri de parcare de domiciliu.

„Ne așteptăm ca și anul acesta să fie eliberate aproximativ 1.000 de locuri. Mulți deținători uită să achite taxa și pierd parcarea”, a mai spus Lucian Popa.

În prezent, municipalitatea orădeană realizează inventarierea celor aproximativ 27.000 de locuri de parcare de domiciliu existente. Locurile declarate libere vor fi repartizate solicitanților începând cu luna martie a anului viitor.

În primele trei luni ale anului, Primăria va digitaliza sistemul de administrare a parcărilor de domiciliu și va marca fiecare loc, în teren, cu un număr individual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE