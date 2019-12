De Cristian Anton,

Telespectatorii au ales episodul final al cunoscutului serial de comedie, intitulat ”The Last One” şi difuzat în 2004, dintr-o listă realizată de site-ul britanic Digital Spy.

Astfel, ”Friends”, cu Jennifer Aniston şi Courteney Cox în distribuţie, s-a clasat pe prima poziţie, devansând finalurile serialelor ”Buffy the Vampire Slayer” şi ”Breaking Bad”.

”Game Of Thrones”, ales cel mai bun serial TV din ultimii 20 de ani

În ciuda finalului său controversat, ”Game Of Thrones” a fost desemnat cel mai bun show de televiziune din ultimii 20 de ani, iar David Tennant ocupă prima poziţie în topul celor mai buni actori de televiziune, devansându-i pe Olivia Colman şi Benedict Cumberbatch.

La capitolul lungmetraj, cel mai bun film a fost ales ”Avengers: Endgame”, care a devansat ”Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2” şi ”The Dark Knight”.

Tom Hanks, cel mai îndrăgit star de cinema

Tom Hanks este cel mai îndrăgit star de cinema, iar scena ”The Infinity Snap” din ”Avengers: Infinity War” a fost desemnată de cititorii site-ului Digital Spy cel mai bun moment dintr-un film, devansând secvenţele ”I see dead people” din ”The Sixth Sense” şi ”You shall not passss!” din ”Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring”.

Ant şi Dec au fost numiţi cei mai buni prezentatori de televiziune din ultimii 20 de ani, urmaţi de Graham Norton şi David Attenborough, iar emisiunea britanică ”I’m A Celebrity” s-a aflat în topul preferinţelor publicului britanic la categoria reality-show.

Peste 5.000 de cititori au votat rezultatele

Lista finală pentru fiecare categorie a fost alcătuită folosind bazele de date ale Digital Spy în ceea ce priveşte cele mai citite articole din ultimii 20 de ani alături de avizul experţilor pe domeniul divertisment din cadrul site-ului.

Peste 5.000 de cititori ai site-ului au votat în cadrul sondajului, care a marcat aniversarea a 20 de ani de la inaugurarea acestui portal online.

”Nu se întâmplă deseori ca un site să reziste atât de mult timp, aşa că pentru această a 20-a aniversare am vrut să le oferim cititorilor şansa de a-şi vota momentul de televiziune preferat”, a declarat editorul Laurence Mozafari.

