Jennifer Aniston și-a deschis sufletul și a vorbit despre problemele de infertilitate pe care le are. „Aici sunt azi. Nava a navigat. De fapt mă simt puțin ușurată deoarece nu mai există întrebări precum „Pot? Poate. Poate. Nu mai trebuie să mă gândesc la asta”, a declarat celebra actriță pentru Allure, pe a cărei copertă a apărut.

Vedeta a povestit că a făcut fertilizare in vitro și tot ce era posibil ca să rămână însărcinată, dar fără prea succes.

„Am făcut fertilizare in vitro, am băut ceaiuri chinezești, am făcut de toate. Am făcut tot ce era posibil. Aș fi dat orice dacă cineva venea și îmi spunea: «Congelează-ți ovulele. Fă-ți o favoare». Doar că nu te gândești și iată-mă astăzi. Am pierdut trenul”, a spus actrița.

De-a lungul timpului s-a mai speculat că Jennifer Aniston ar fi fost însărcinată, însă ea suferea în secret că nu putea deveni mamă.

„Nu îmi place presiunea pe care oamenii o pun pe mine, pe femei, cum că ai eşuat ca femeie dacă nu ai procreat. Nu mi se pare corect”, mai declara actrița în cadrul interviului.

