The Hollywood Reporter a dezvăluit că autorul seriei de cărți „A Song of Ice and Fire”, care a fost transformată în succesul HBO Urzeala Tronurilor, a perfectat un angajament „în valoare de jumătate de opt cifre”.

Difuzat între 2011 și 2019, Game of Thrones a fost unul dintre cele mai mari succese ale HBO, devenind cel mai vizionat spectacol al său și câștigând 59 de premii Emmy.

Deși Urzeala Tronurilor s-a încheiat în 2019, proprietarul HBO, Warner Media, a anunțat deja un prequel, House of the Dragon, inspirat din cartea lui R.R. Martin din 2019 Fire and Blood. Și mai există cinci proiecte în dezvoltare în universul Urzelii Tronurilor, așa cum anunță THR. Martin – de asemenea – dezvoltă un serial pentru HBO inspirat de romanele Who Fears Death și Roadmarks.



În prezent, Martin este implicat în cinci proiecte pentru HBO și dezvoltă, de asemenea, un serial inspirat de romanele Who Fears Death și Roadmarks.



Seria de 10 episoade, care ar urma să înceapă producția luna viitoare și să fie difuzată în 2022, îi va avea ca protagoniști pe Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine și Matt Smith.

Fanii așteaptă în continuare ca Martin să termine de scris cărțile pe care se bazează Game of Thrones – cea de-a șasea carte, The Winds of Winter, a fost anticipată de la publicarea versiunii anterioare în 2011.

Martin a precizat în repetate rânduri că volumul de muncă și călătoriile l-au împiedicat să termine ceea ce va fi penultima carte din serie. Scenaristul american a spus că, dacă nu termină cartea până la 29 iulie 2020, le permite faniilor să-l închidă „într-o cabină mică de pe White Island, cu vedere la acel lac de acid sulfuric”. Mai târziu, el a promis că nu va scrie niciun scenariu pentru House of the Dragon până nu va termina

The Winds of Winter și a preconizat că va termina cartea în 2021.

Citeşte şi:

Autorii atacului sinucigaș în apropierea unei catedrale din Indonezia sunt un cuplu de tineri căsătoriți

Poveștile fascinante ale celor mai cunoscute românce: de la Mata Hari de România la prima femeie inginer refuzată să studieze în țară

Adela Popescu și-a cerut iertare public față de Radu Vâlcan. E vorba despre copiii lor

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro ULTIMA ORĂ! Din păcate, medicii au făcut anunțul trist despre Nelu Ploieșteanu. Asta e ultima lui dorință, familia trece prin clipe cumplite

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Comuna care a ajuns la 21 de cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. Ce suspectează primarul

Telekomsport Primele detalii despre cum a murit patronul PRO TV. A existat un singur supravieţuitor

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)