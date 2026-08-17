Hayden Panettiere a murit duminică, 16 august, la vârsta de 36 de ani. Cauza morții nu a fost anunțată până în prezent, iar autoritățile investighează circumstanțele decesului.

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Cu doar câteva săptămâni înainte, actrița publicase ceea ce avea să fie ultima fotografie de pe contul său de Instagram. Pe 27 iulie, Hayden Panettiere apărea zâmbind alături de prietenul său de lungă durată și fotograful Randall Slavin. Imaginea era însoțită de mesajul „Good times and good friends”, adică „Momente frumoase și prieteni buni”.

După moartea actriței, fotografia a devenit locul în care numeroși prieteni și fani au lăsat mesaje de rămas-bun.

Selma Blair, mesaj emoționant pentru Hayden

Printre cei care au reacționat s-a numărat actrița Selma Blair, care a lăsat mai multe comentarii la ultima postare a lui Panettiere.

„Te iubesc. Nu pleca… Te rog. Te rog”, a scris Selma Blair. Câteva minute mai târziu, actrița a revenit cu un alt mesaj: „Te iubesc, prietena mea.” Într-un al treilea comentariu, Selma Blair a scris: „Mor. Te rog, fii aici.”

Mesajele au fost publicate în contextul în care vestea morții lui Panettiere abia se răspândise, iar prietenii și admiratorii actriței încercau să proceseze pierderea.

Selma Blair îl cunoscuse și pe fratele lui Hayden Panettiere

Legătura dintre Selma Blair și familia Panettiere nu se limita la actriță. În 2023, după moartea fratelui mai mic al lui Hayden, Jansen Panettiere, Selma Blair a transmis public un mesaj de condoleanțe. Jansen Panettiere, actor la rândul său, a murit la vârsta de 28 de ani.

Sub ultima sa postare de pe Instagram, Selma Blair a scris atunci: „Zboară alături de îngeri.”

Și fotograful Randall Slavin și-a luat rămas-bun

Randall Slavin, bărbatul alături de care Hayden Panettiere apărea în ultima sa fotografie, a reacționat la moartea actriței. Fotograful a distribuit imaginea în Instagram Stories și a scris: „Odihnește-te în pace.”

Cei doi aveau o relație de prietenie de mai mulți ani, iar fotografia publicată în luna iulie surprindea un moment relaxat din viața actriței.

Fanii au sperat că vestea morții este o greșeală

Moartea neașteptată a actriței i-a șocat și pe colegii săi. Actrița Beverley Mitchell a reacționat inițial ca și cum ar fi sperat ca informația să nu fie adevărată: „Mă rog ca vestea să fie greșită! Ești o lumină atât de strălucitoare și ești atât de, atât de iubită!!!!”

Și fanii au lăsat sute de mesaje pe rețelele de socializare. Pentru mulți dintre cei care au crescut în anii 90 și 2000, Panettiere a fost o figură familiară încă din copilărie. O admiratoare a rezumat emoția transmisă de numeroși fani: „Noi, copiii anilor 90, suntem cu adevărat afectați de asta.”

Familia lui Hayden Panettiere a anunțat moartea actriței printr-un mesaj transmis presei. „Cu profundă tristețe anunțăm moartea tragică a iubitei noastre Hayden”, se arată în declarație.

Mesajul continuă: „A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a oferit o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au văzut-o pe ecran.”

Cauza morții nu a fost făcută publică. Potrivit informațiilor disponibile în prezent, autoritățile investighează circumstanțele decesului.

Hayden Panettiere lasă în urmă o fiică de 11 ani

Actrița are o fiică, Kaya, în vârstă de 11 ani, din relația cu fostul campion mondial la box Wladimir Klitschko.

Panettiere a vorbit în repetate rânduri despre relația cu fiica sa și despre dificultățile prin care a trecut după nașterea acesteia. În memoriile publicate în acest an, actrița a abordat inclusiv problemele legate de depresia postpartum și dependență.

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