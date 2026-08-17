Un reprezentant al actriței a declarat pentru ABC News: „Anunțăm cu profundă tristețe trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie nemăsurată tuturor celor care au cunoscut-o – și milioanelor care au urmărit-o pe ecrane”.

Rolurile lui Hayden Panettiere

Hayden a devenit celebră încă din copilărie, obținând roluri notabile, precum cel al majoretei Claire Bennet în serialul „Heroes”. Ulterior, a interpretat-o pe cântăreața de muzică country Juliette Barnes în „Nashville”, rol care i-a adus numeroase nominalizări la premii.

Actrița a avut apariții și în seria de filme „Scream”, inclusiv în „Scream 4” și „Scream 6”, și și-a împrumutat vocea pentru jocul video „Until Dawn”. Cariera sa a început cu rolul Sheryl Yoast în filmul „Remember the Titans” din 2000, unde a jucat alături de Denzel Washington.

Are o fetiță cu campionul ucrainean la box Vladimir Klitschko

Viața personală a lui Hayden a fost deseori în atenția publicului, iar în ultimii ani a vorbit deschis despre provocările și procesul ei de recuperare.

În 2025, a lansat o carte de memorii intitulată „This Is Me: A Reckoning”, în care a reflectat asupra faimei din copilărie, maternitate, sănătate mintală și pierderea fratelui ei mai mic, Jansen Panettiere, care a murit în 2023 la vârsta de 28 de ani.

Hayden era mama unei fetițe, Kaya, împreună cu fostul logodnic, ucraineanul Vladimir Klitschko, fost campion mondial la categoria grea la box, deținând titlurile WBA, IBF și WBO. În luna mai, actrița a fost văzută la aeroportul LaGuardia împreună cu un prieten, înainte de lansarea cărții sale, păstrând discreția.

Detalii suplimentare despre cauza decesului nu au fost încă făcute publice.

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