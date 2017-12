Oamenii din Sinaia și-au așteptat, miercuri, pentru ultima dată regele. Cei mai mulți s-au uitat la televizor la ceremonie, pentru că ei nu au avut acces la Castelul Peleș. A fost o zi doar pentru demnitari. Pentru oamenii din Sinaia, Regele Mihai I era acel om important care „îi băga în seamă”. Oamenii spun că Regele era apropiat de ei, când venea Majestatea Sa simțeau că cineva îi bagă în seamă pe oamenii de rând.

„Un om cald, zâmbitor, glumeț”

„Noi, ca sinăieni – vorba aia, eu sunt de atâta timp în Sinaia -, parcă se simte ceva, că Regele ne-a lăsat ceva. Când te duci la Peleș, vezi în urmă că a lăsat ceva, față de alții care încearcă să ia ce-au lăsat alții. Și parcă și atmosfera e tristă, apăsătoare, ca de doliu. Și când venea Regele pe aici, era comunicativ, făcea cu mâna, era ceva. Îl simțeai aproape, față de acum, că nici nu te bagă în seamă. Acum te calcă în picioare. Și uite că vine un om mare și poate te băga în seamă pe tine om de rând, iar pentru omul de rând era un lucru mare”, spune un bărbat care l-a văzut pe Rege când s-a întors în Sinaia.

De altfel, această vizită din 2008 a fost un moment important pentru mulți și fiecare și-a păstrat alte detalii despre eveniment. „Când a venit în Sinaia am fost la Primărie, dar era lume multă, ne-am bucurat, conducea mașina atuncea, avea o mașinuță mică, dar bineînțeles că era însoțit. Acuma e ceva… pentru noi românii, speram mai multe și noi”, spune cu tristețe o doamnă.

Împunsă de puștiul nemulțumit că nu i-a cumpărat ce a vrut, o femeie încearcă să pună în context această pierdere. „Ne gândim cu toții că ar fi putut să fi fost altfel. Că am pierdut o șansă în anii ’90, eu eram copil atunci și realizăm și noi, crescând, cu timpul, că am fi putut să avem o altă viață. Dacă am fi fost mai conștienți de viitorul nostru și de istoria noastră. Că nu o cunoaștem așa de bine ca popor”, spune femeia, referindu-se la momentele în care Regelui nu i s-a îngăduit să intre în țară.

Scriitorul Mihai Firica este un apropiat al Casei Regale. A fost decorat cu Medalia Regele Mihai I pentru loialitate. „Un om cald, zâmbitor, glumeț, un om cu multe pasiuni, dintre cele mai nebănuite, de către publicul larg, de la a fi pur și simplu mecanic sau a lucre în grădină, sau în atelier, îi plăceau călătoriile, mi-a vorbit despre lucrurile acestea, mi-a citit câteva articole și sunt onorat, ca jurnalist, ne onorează pe toți că Majestatea Sa acorda o foarte mare atenție jurnaliștilor și mass-media în general. L-am cunoscut pe Majestatea Sa atât la Palatul Elisabeta, cât și la Palatul Săvârșin, am fost, în câteva rânduri, cu un om care se apropia de oameni, știa să comunice, chiar și prin simple gesturi. Majestatea Sa transmitea o căldură și o solemnitate deosebită”, spune scriitorul Mihai Firica.

Ultimul popas al Regelui la Sinaia

Trupul neînsuflețit al Majestății Sale a poposit, miercuri, pentru patru ore la Castelul Peleș. Monumentul are terasa prinsă cu niște grinzi și balcoanele în plasă, din cauza degradării.

O ghirlandă de camere video și aparate foto a cuprins fântâna arteziană din fața Castelului Peleș. E o vreme blândă. Se fac pregătiri. Ajunge și Brigada Vânătorilor de Munte și un sobor de preoți. O doamnă se învârte cu o hârtie albă, bifând activități. Reporterii intră și ies din live-uri. „A trecut de Posada”, vine primul anunț. După 10 minute: „A intrat în Sinaia”. Și în final, „Vine!” Și a urmat tăcerea.

Mașina mortuară a parcat în fața Castelului și a început ceremonialul de scoatere a crucii și sicriului. Familia Regală a urmat sicriul purtat de opt militari. În liniște. Regele Mihai este la Sinaia pentru ultima dată.

Ne-am reluat cu toții discuțiile, telefoanele în redacție și zumzăiala după ce toată lumea era în Castel. Și pe rând, unul câte unul, au venit să depună flori și să aducă un omagiu înalți demnitari. Primul a fost președintele României, Klaus Iohannis.

Un moment istoric, într-o clădire lăsată la mila istoriei

Și vântul s-a întețit, cerul s-a răzbunat cu câțiva nori. Am început cu toții să facem pași mărunți să alungăm înghețul. „Un moment istoric”, „durere”, „emoționant” spicuiai din relatările tuturor. Un moment istoric care ar fi meritat și un cadru pe măsură. Castelul Peleș, care a servit ca reședință de vară a familie regale zeci de ani, este acum într-o stare vizibilă de degradare. Terasa cu statui care ar fi trebuit renovată de zece ani stă proptită în niște grinzi înnegrite de ploaie. Mai departe, o terasă are copertina distrusă. Parte din balcoane sunt prinse în plasă pentru că prezintă pericolul ca bucăți din ele să cadă.

Castelul Peleș, construit de Carol I, a fost retrocedat Regelui Mihai, dar se află în administrarea statului român. Institutul Național al Patrimoniului anunța încă din 2008 renovarea teraselor.

