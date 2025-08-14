Cazul l-a făcut să reacționeze inclusiv pe Nicușor Dan. Președintele a cerut ca în astfel de situații agresorii să fie judecați în cel mult șase luni pentru a se transmite un semnal de autoritate a statului. Tocmai în cazul de la Cănicea, autoritățile au stat însă pasive. Dosarul penal a fost deschis abia la nouă zile de la incident, după ce imaginile au devenit virale pe internet.

Tânăr polițist, agresat în timpul unei misiuni

Doi bărbați au fost arestați preventiv la finalul lunii iulie în urma unui scandal de ultraj din satul Cănicea, aparținător comunei Domașnea, județul Caraș-Severin. Incidentul a avut loc în seara de 19 iulie 2025.

„Polițiștii din cadrul Secției 4 de Poliție Rurală Mehadia, în timp ce desfășurau activități privind supravegherea și coordonarea traficului rutier pe raza localității Cănicea, au observat un motociclu al cărui conducător auto a fost oprit pentru control. În urma legitimării conducătorului auto, polițiștii au constatat că acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând 0,46 mg/la alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Centrul de Permanență din Băile Herculane, pentru recoltarea de probe biologice”, explică Poliția Caraș-Severin istoria cazului.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În momentul în care unul dintre polițiști a încercat să îl dea jos cu forța pe tânăr de pe ATV, mai mulți localnici s-au năpustit asupra agentului.

Polițistul a scos pistolul, l-a armat și le-a cerut agresorilor să păstreze distanța. „Tu scoți pistolul, măi nemernicule, măi?”, este auzit spunând unul dintre localnici.

Spectacolul făcut de Poliție la nouă zile de la incident

La nouă zile de la incident, după ce imaginile scandalului au fost postate pe rețelele sociale, Poliția Română a făcut o demonstrație de forță și a descins la Cănicea cu mascații, ridicând două persoane implicate în conflict. Ulterior, cei doi bărbați au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile.

„Urmare a probatoriului administrat, în cursul zilei de luni (n.r. – 28 iulie 2025), procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș, în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției Băile Herculane, a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei 2 bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunii de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis IPJ Caraș-Severin, după descinderea de la Cănicea.

Nicușor Dan a acordat o atenție deosebită cazului Cănicea

Devenit viral, cazul de la Cănicea i-a atras atenția și președintelui Nicușor Dan. Într-o înregistrare postată pe contul său de TikTok, președintele României dă exemplul cazului de la Cănicea, cerând ca persoanele care ultragiază polițiști să fie judecate în maximum șase luni, iar pedepsele să fie de închisoare cu executare, chiar dacă e vorba de două săptămâni de pușcărie.

„Am văzut ca mulți dintre voi imaginile cu tânărul polițist care a fost împins, agresat de niște oameni când încerca să își facă datoria. Așa ceva nu trebuie să se întâmple și așa ceva arată că statul român e perceput ca slab de oameni. În momentul în care o persoană agresează un polițist, în șase luni de zile e cercetat și condamnat, chiar dacă e condamnat la două săptămâni de pușcărie sau patru săptămâni de pușcărie și lucrul ăsta se întipărește în mentalul colectiv o să vedem că oamenii o să respecte în sfârșit autoritatea în țara asta”, a transmis Nicușor Dan, pornind de la scandalul din Cănicea.

Președintele României a mai transmis că „dacă vorbim obiectiv România e o țară mai sigură decât multe țări din Europa și asta și pentru că oamenii ăștia (n.r. – polițiștii) mulți dintre ei își fac datoria”.

Scandalul de la Cănicea, mușamalizat timp de nouă zile

Surse apropiate anchetei din cazul amintit de șeful statului au explicat pentru Libertatea că, deși în acest caz dosarul penal pentru ultraj ar fi trebuit deschis din seara incidentului, autoritățile statului au acționat și au început ancheta abia după nouă zile, doar după ce imaginile ultrajului au devenit virale pe internet.

Aceleași surse au dezvăluit că dosarul penal a fost deschis prin autosesizare a Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, după apariția imaginilor, până la acel moment procurorul nefiind anunțat despre incident.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Parchetul Judecătoriei Caransebeș confirmă că dosarul penal a fost deschis prin autosesizare, la nouă zile de la incident, după apariția imaginilor pe rețelele sociale.

„Urmărirea penală în cauză a fost începută în data de 28.07.2025, întrucât până la acea dată Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș nu a fost sesizat cu privire la niciuna dintre infracțiunile care fac obiectul acestui dosar penal. Cu toate că Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș a fost sesizat abia în cursul zilei de 28.07.2025, procurorul de caz a luat de îndată toate măsurile care se impuneau în cauză (…)”, arată Parchetul Judecătoriei Caransebeș.

„În cazul acestor infracțiuni subiectul pasiv este statul”

Procurorii arată, în răspunsul pentru Libertatea, că în 28 iulie 2025, imediat după autosesizare, a fost începută urmărirea penală, suspecții au fost audiați și reținuți, a fost pusă în mișcare acțiunea penală și au fost audiați inculpații, iar a doua zi, în 29 iulie 2025, cei doi bărbați au fost prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

„Acțiunea penală pentru infracțiunea de ultraj se pune în mișcare din oficiu, aceasta nefiind condiționată de plângerea prealabilă a persoanei vătămate, deoarece în cazul acestor infracțiuni subiectul pasiv principal este statul, iar subiectul pasiv secundar este persoana vătămată”, a mai explicat Parchetul Judecătoriei Caransebeș.

Potrivit procurorilor, polițistul ultragiat „nu a depus plângere prealabilă, acțiunea penală fiind pusă în mișcare din oficiu”.

„Au fost identificate doar două persoane participante la conflict”

Loredana Sabo, avocata unuia dintre cei doi bărbați reținuți după scandalul de la Cănicea, a confirmat pentru Libertatea că, timp de nouă zile, Poliția Caraș-Severin nu a făcut nimic în cazul de la Cănicea. Avocata a explicat care ar fi fost procedura legală în acest caz.

„În mod normal, la data producerii evenimentului, polițiștii prezenți la fața locului, care au sesizat șefii, ar fi trebuit să întocmească un raport de eveniment care să fie adus la cunoștința procurorului de caz. Ar fi trebuit identificate persoanele participante la acel eveniment și se putea dispune măsura aducerii, respectiv citarea și aducerea tuturor participanților în vederea identificării corecte a celor prezenți la fața locului”, a explicat avocata.

Potrivit Loredanei Sabo, „în acest caz au fost identificate doar două persoane ca participante la conflict”.

„În situații de acest gen, ar fi trebuit, la data comiterii evenimentului, ca urmare a raportului întocmit de către poliție, să fie identificați, citați și să se dispună măsuri. În acest dosar, de-abia la data de 28 iulie s-a dispus direct emiterea mandatelor de aducere, fără citarea în prealabilă a celor doi inculpați”, a mai declarat avocata Sabo pentru Libertatea.

Întrebată dacă au fost implicate în scandal persoane care au avut un rol mai mare în conflict decât cele două persoane arestate, avocata a refuzat să se pronunțe.

„La fel ca dumneavoastră, am văzut imaginile din mediul online și am constatat că la fața locului, cu ocazia acelui eveniment, au fost mai multe persoane care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit identificate de către Parchet. Nu îmi voi da cu părerea, fiindcă nu sunt procurorul de caz, sunt apărătorul unuia dintre inculpați. Dar așa cum dumneavoastră ați văzut în mediul online că, la fața locului, cu ocazia acelui eveniment, erau mai multe persoane, așa am văzut și eu”, a mai declarat avocata, care a ținut să completeze că „justiția se înfăptuiește în sala de judecată, iar oricărui suspect sau inculpat trebuie să îi fie respectată și garantată prezumția de nevinovăție”.

Intervenția polițistului agresat, cercetată de superiori

Libertatea a cerut IPJ Caraș-Severin să explice motivul pentru care a fost nevoie de nouă zile pentru deschiderea dosarului penal de la Cănicea, dar instituția nu a oferit o clarificare, transmițând doar faptul că „în data 28 iulie 2025, la nivelul Secției 4 Poliție Rurală Mehadia a fost întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ultraj”.

„Precizăm că în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, în cazul infracțiunilor de ultraj, urmărirea penală este nepublică și se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror, ca urmare a plângerii prealabile depuse de persoanele vătămate sau din oficiu. În cazul de față cercetările sunt continuate, conform competenței teritoriale, de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Poliția Caraș-Severin a mai transmis că la nivelul IPJ a fost dispusă o cercetare internă menită să stabilească dacă polițistul a respectat procedurile cu ocazia intervenției de la Cănicea.

„Conducerea inspectoratului a dispus continuarea verificărilor în acest caz pentru a se stabili dacă au fost încălcate sau nu îndatoririle de serviciu ale polițiștilor, urmând a fi dispuse măsurile ce se impun, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, a mai transmis IPJ Caraș-Severin pentru Libertatea.

Liderul Sindicatului Europol reclamă o tradiție în mușamalizare

Contactat de Libertatea pentru un punct de vedere cu privire la pasivitatea din cazul Cănicea, liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat că în 80% dintre cazurile de ultraj șefii din Poliție încearcă să mușamalizeze situația sau să diminueze impactul pentru a nu da prost în statistici.

Cosmin Andreica. Foto: Facebook

„Șefii așa sunt încurajați, sub o formă sau alta, să descurajeze înregistrarea unor astfel de fapte de ultraj, ceea ce este total nesănătos. Mai mult decât atât, și de la nivel central, de la nivelul conducerii IGPR, se pune o presiune tacită și sunt certați părintește inspectorii șefi care au ultraje pentru că «dom’le, ce faceți acolo, că aveți ultraje, vorbiți cu oamenii acolo, că nu-i în regulă să dăm prost în statistici cu foarte multe ultraje»”, susține Andreica.

Liderul de sindicat a declarat că în cazul unui ultraj „nu este ultragiată persoana fizică, este ultragiată haina statului”. „Dacă tu ca stat nu protejezi și nu încerci să impui rigoare în privința unor prevederi pe care le ai și ele nu produc efecte, este clar că duce în derizoriu tot ceea ce înseamnă regulă în comunitate, lege și așa mai departe”, a mai declarat sindicalistul de la Europol.

„Există o practică veche în Poliție”

Încercarea de mușamalizare a cazurilor de ultraj chiar de către șefii din Poliție este confirmată și Cristian Danciu, vicepreședinte al Sindicatului Polițiștilor „Diamantul”, Biroul Timiș.

„Există o practică veche în Poliție de a ascunde de către șefi cazurile de ultraj asupra polițiștilor pentru că nu dă bine din punct de vedere managerial pentru șeful acelei structuri în fața superiorilor locali, dar mai ales la București. De asemenea, fiind ultraj, conform unei proceduri emise de MAI, se declanșează o cercetare să se stabilească cauza ultrajului, unde, de obicei ies la iveală tot felul de încălcări de proceduri, ordine, dispoziții”, a declarat Danciu, pentru Libertatea.

Sindicalistul din Timiș a mai declarat că problema mușamalizării cazurilor de ultraj este una majoră pentru că „prin declanșarea Procedurii de Sistem ies la suprafață tot felul de încălcări ale legii, ordinelor, dispozițiilor existente ce pot duce la sancțiuni sau chiar cercetări penale, în special pentru șefi, dar și pentru polițistul ultragiat”.

„Mediatizarea cazurilor de către presă pune presiune pe instituție, se află tot felul de abuzuri, încălcări ale legii și asta nu le-a plăcut și nu le place celor din conducerea MAI și IGPR”, a mai declarat Cristian Danciu.

„Cât de greu este să cercetezi două minute de imagini video?”

În privința anchetei interne la care este supus polițistul din cazul Cănicea, liderul Sindicatului Europol a reclamat modul în care se desfășoară astfel de anchete și durata cercetărilor.

„Vă dați seama că de atunci tot cercetează. Cât de greu este să cercetezi două minute de imagini video în care vezi niște oameni că se trag, se îmbrâncesc și așa mai departe. Până la ora asta ar fi trebuit să vă spună și ce măsuri au luat sau care a fost problema. Dacă va veni IGPR-ul, în schimb, cu o chestiune penibilă în care vor spune că polițiștii n-au avut cascheta în cap sau doar să se spele pe mâini, înseamnă că n-am evoluat deloc”, a declarat Andreica.

Liderul de sindicat a explicat și cum se fac cercetările interne în astfel de cazuri. „Vor veni sigur niște birocrați din birouri care stau la aer condiționat când sunt 40 de grade afară și care se uită. «Ați ieșit din mașină, ați salutat respectuos, ați avut cascheta în cap, ați făcut nu știu ce? De ce ai scos pistolul? De ce n-ai folosit pistolul dacă l-ai scos? Analizează la fracțiune de secundă ceva ce colegii trebuiau să decidă în miimi de secundă ce fac până la urmă, dacă fac sau dacă nu fac. Într-o zi trebuia să stabilească dacă au acționat corect sau nu au acționat corect, nu să vă comunice după două săptămâni sau cât a trecut de atunci că s-a declanșat o cercetare prealabilă”, a mai declarat Cosmin Andreica, pentru Libertatea.

„E un paradox. Ne dăm singuri la picioare”

Sindicalistul de la Europol a mai declarat că modul în care Poliția Română a acționat în cazul Cănicea „intră în contradicție exact cu ce a zis președintele României”.

„IGPR-ul, care are victima în curtea lui, transmite după două săptămâni că încă se fac cercetările prealabile? E un paradox. Ne dăm singuri la picioare. Adică noi, stat, avem pretenția să fim eficienți, dar în același timp tot noi, stat, tergiversăm o chestiune de genul ăsta. Unui cititor care nu este la curent cu legislația îi lasă impresia că sunt cercetați polițiștii, că au acționat prost. Cei de acolo din comunitate își vor freca palmele. «Uite că și ăștia de sus, de la București, spun că au acționat greșit polițiștii». Cum să lași să curgă această chestiune? Spune clar: s-a acționat corect, nu s-a acționat corect, au avut capacitate operațională, n-au avut capacitate operațională, putea să mai intervină altcineva?”, a mai declarat Cosmin Andreica, pentru Libertatea.

