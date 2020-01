De Diana Meseșan,

Postarea de pe blogul lui Răzvan Pop, din 22 august 2008

Prim-ministrul României, Ludovic Orban, a semnat, recent, un Ordin prin care îl numește pe Răzvan – Codruț Pop „consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului”. Viceprim-ministru este chiar Raluca Turcan.



În ultimele șapte luni, Răzvan – Codruț Pop a fost șef serviciu în cadrul Serviciului Cercetare și Documentare Bibliografică a Bibliotecii Județene Astra Sibiu.



“S-a creat un post de șef serviciu cercetare și documentare bibliografică pentru el. Nu exista înainte”, a comentat pentru Libertatea un angajat al Bibliotecii Astra.



“Într-un fel e bine că scăpăm noi de el, dar e rău că ajunge în Guvern”, a adaugat acesta.

Axa Primărie – Bibliotecă – Guvern

Răzvan Pop o va consilia pe Raluca Turcan pe teme de cultură, cea căreia i-a dedicat mai multe postări pe blogul lui în care a făcut-o ipocrită, expertă în dezinformare și incapabilă să guverneze. Numirea lui s-a făcut în urma unei propuneri a viceprim-ministrului Raluca Turcan din 13 ianuarie 2020.

Noul demnitar nu vede o problemă în a lucra cu un om politic pe care l-a descris în termenii de mai sus pe blogul lui.

“În acel moment nu eram în aceeași echipă. A fost un conflict inerent partidelor. Odată cu formarea PNL-ului mare, am început să lucrăm împreună. Ceea ce a fost în urmă, a rămas în urmă. Eram copil”, a comentat Răzvan – Codruț Pop pentru Libertatea.



Salariul brut lunar al unui consilier de stat era de 16.640 lei în octombrie anul trecut, identic cu cel al unui secretar de stat.

Pentru tânărul politician și blogger, planetele s-au aliniat cu succes în ultimii ani.

Absolvent al Facultății de Istorie și Patrimoniu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, în 2004, Răzvan – Codruț Pop și-a petrecut cea mai mare parte din viața profesională în instituții publice: Primăria Sibiu, Ministerul Culturii, Ministerul de Justiție, Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu sau Biblioteca Județeană Astra Sibiu.

În 2016, tânărul liberal a ajuns viceprimar al Sibiului. În 2019, după trei ani de mandat, și-a dat demisia, la timp ca să plonjeze într-o altă instituție publică, pe un post de conducere nou-creat, introdus în organigramă cu o lună în urmă. Și-a păstrat însă postul de consilier local.

Singurul candidat obține scorul maxim. „Stați liniștiți, urmează altă sinecură!”

Prin Hotărârea nr. 66 de pe 18 aprilie 2019 a Consiliului Județean Sibiu, s-a aprobat o nouă Organigramă a Bibliotecii Astra din Sibiu, prin care:

“Compartimentul Cercetare şi Documentare Bibliografică se transformă în Serviciul Cercetare și Documentare Bibliografică”

“Postul vacant de bibliotecar (S), gr.IA de la Compartimentul Cercetare și Documentare Bibliografică se transformă în post de şef serviciu (S), gr.II în cadrul Serviciului Cercetare și Documentare Bibliografică”

Altfel spus, s-a creat un nou post de conducere în cadrul Bibliotecii Astra.



În aceeași zi, presa locală scria despre reconfigurări în PNL Sibiu și despre faptul că Răzvan – Codruț Pop va părăsi fotoliul de viceprimar.



O săptămână mai târziu, pe 25 aprilie 2019, Biblioteca Astra anunță pe site-ul său că organizează un concurs pentru ocuparea postului șef serviciu Cercetare și Documentare Bibliografică. O singură persoană își depune candidatura. Răzvan – Codruț Pop.

În 23 mai 2019 acesta participă la proba scrisă, exact la o zi după ce își depune demisia din funcția de viceprimar.

Un cititor comentează la o știre din ziarul local Tribuna despre demisia liberalului:

Tânărul liberal obține punctajul maxim atât la proba scrisă, cât și la proba de interviu. Devine astfel primul șef serviciu al nou-înființatului Serviciu Cercetare și Documentare Bibliografică din cadrul Bibliotecii Astra Sibiu.

Saltul instituțional este consemnat și pe pagina de Facebook a politicianului.

Cercetare și Documentare Bibliografică pe social media. #mysibiu

Serviciul de Cercetare și Documentare Bibliografică din cadrul Bibliotecii Astra, pe care Răzvan- Codruț Pop l-a condus, e responsabil de valorificarea colecțiilor speciale, de documentare sau de selectarea unor documente în scopul digitizării, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Astra” Sibiu.

Răzvan – Codruț Pop s-a ocupat însă mai mult de social media și de organizarea unor evenimente în cadrul Bibliotecii Astra, a povestit pentru Libertatea un angajat al Bibliotecii Astra.



Liberalul a fost responsabil de conturile de Facebook și Instagram ale instituției. Amprenta lui personală sunt hashtag-urile, cel mai popular fiind #mysibiu, folosit și la postările de pe pagina personală, cât și la cele de pe Facebook-ul bibliotecii.



Dar atribuțiile acestea țin de un alt departament numit “Compartimentul Metodic – Comunicare – Programe – Marketing”. Acest departament “gestionează comunicarea cu publicul larg”, “realizează concepte de popularizare a produselor personalizate şi strategii de brand-ing”, sau “organizează evenimente ştiinţifice, educative şi culturale”, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

“Sunt ipocrit, deci exist”

Răzvan – Codruț Pop și-a documentat o mare parte din viața politică pe blogul său timp de zece ani, între 2008 și 2018. Treptat, activitatea lui online s-a mutat pe pagina lui de Facebook, unde cele mai multe postări sunt însoțite de hashtag-ul #mysibiu.

Răzvan Pop se prezintă pe sine ca un exponent al noii clase politice, promovând valori precum cultura, onestitatea, munca. Are o postare în care explică de ce alege să se implice în politică, sacrificând pasiunea lui pentru istorie.



“Si daca si eu ma las batut si daca si altii ca mine se lasa batuti si daca noi toti ne retragem cine mai face politica? Toti cocalarii si toti incultii si neavenitii care oricum incearca sa acapareze tot ceea ce este public in Romania? Eu nu vreau ca ei sa ma conduca, eu nu cred ca doar asta inseamna Romania”, scrie acesta în 15 septembrie 2009.



Deși pune accentul pe importanța culturii, multe dintre postările lui sunt scrise neglijent. În textele sale despre istoria locală, nu citează sursele. Are inclusiv greșeli de gramatică, precum virgulă între subiect și predicat.

Comentariul unui cititor al blogului lui Răzvan Codruț Pop

Câteva zeci de postări din jurnalul său online, scrise între 2008 și 2010, îi sunt dedicate Ralucăi Turcan, pe care o acuză de ipocrizie și incompetență profesională. Are chiar o serie de postări cu titlul “Sunt ipocrit, deci exist”.



Pe atunci cei doi erau încă în partide diferite. Raluca Turcan la PDL, Răzvan – Codruț Pop la PNL.

“Nu e nimic ipocrit”, spune proaspătul consilier despre decizia lui de a lucra pentru Raluca Turcan. “Pe blog erau impresii personale. Lumea se maturizează, lumea evoluează. Nu am mai postat nimic politic în ultimii ani. M-am concentrat pe partea de cultură și administrativă.”

Câteva fragmente din jurnalul online al lui Răzvan Codruț Pop



7 mai 2008

“Trebuie să remarc știrea zilei. Raluca Turcan s-a decis să candideze din nou la Sibiu. Pentru mine e o veste bună. Scăpăm de pseudo omul politic. Este imposibil să treaca de uninominal. Doar dacă Stolo își va impune pupilul pe zona Mediaș, unde mai mult ca sigur PDL-iștii vor avea mandat câștigat. Sunt frustrat totuși că decizia dânsei a venit doar după ce a studiat sondajele si a ajuns la concluzia că procentele partidului sunt bune și astfel, ea ajunge așa deputat. Adică vine la masa gata pusă. Nu munca, nu campanie. Tipic Raluca Turcan. Și credeti-ma, că știu ce spun.”



15 iulie 2008

“PDL doar urla. Atata fac și sunt excelenți la acest lucru. Sunt tarzanii politicii românești. Văd că la Sibiu, Raluca Turcan este mai Tarzan decât ceilalți.”

22 august 2008

“RALUCA TROTSKI TURCAN”

“Iată cum gașca lui Stolojan face același lucru și acolo. Fumigene, bârfe, comentarii pe la spate, dezinformări pe surse. Raluca Turcan este un as în așa ceva, școala moscovită își spune cuvântul în ceea ce o privește. Este unul dintre implementatorii cu stofă a dezinformării pe surse. Strategia este aceeași: dăm o știre, ea vuiește prin presă, toată lumea sare în sus, aliații se găsesc in offsaid, reacționeaza dur, se crează o degringolada a declarațiilor si pozitțonarilor, scena se destabilizeaza și astfel Stolojan poate înainta.”

12 februarie 2009

“Dna. Raluca Turcan declara ieri in Sibiu Standard ca Theodor Stolojan trebuie sa continue in Parlamentul European, ca PDL are nevoie de el acolo si aceeasi nevoie o are si Romania.

TRADUCERE: N-am prins nimic la ciolan, suntem pe faras si incepem sa ne explicam esecul si sa ne pregatim iesirea in decor.”



16 iunie 2010

“RUSINEA ORASULUI SIBIU, TURCAN SI STIRBET, LUATI-I LA INTREBARI!!!

Acesti doi deputati vi-au promis mariri de salarii, bani pentru cei neajutorati, pensii mai bune. Vi-au promis o viata mai buna. I-ati votat si ei v-au tradat!!!

Luati-i la intrebari.

pe RALUCA TURCAN o gasiti la sediul sau parlamentar (asta cand vine, din cand in cand, nu mai mult de o data pe trimestru) din strada Fabricii, nr.2 la telefonul 0269/253.566 sau pe mail-ul [email protected]

pe CORNEL STIRBET il gasiti la sediul parlamentar de pe strada Nicolae Balcescu nr. 34 sau la numarul de telefon 0269/213366 sau pe mailul [email protected]”

4 noiembrie 2010

“SUNT IPOCRIT, DECI EXIST XXVIII

Raluca Turcan, ilustrissima noastra parlamentară nu face mai nimic prin Parlament decât să stea mai toată ziua la televizor şi să trăncăne vrute şi nevrute.

Se bate cu pumnul în piept că face şi desface şi în Sibiu şi de fapt ea, nimic. Se laudă cu mesele pentru săraci (date din banii altora, ea vine doar la masa pusă) dar în rest nu a făcut absolut nimic pentru Sibiu. Nu a adus un ban, nu a susţinut ceva.”

Raluca Turcan alături de Răzvan Codruț Pop în aprilie 2016. Foto: Facebook / Raluca Turcan

Reconcilierea. Reprezentantul unei noi generații



În 4 februarie 2016, Răzvan – Codruț Pop, directorul Direcției județene pentru culte, cultură și patrimoniu cultural național Sibiu, a fost anunțat drept candidatul PNL la Primăria Sibiu.



“Decizia a fost luată în unanimitate, astăzi, în Biroul politic municipal”, a spus atunci Raluca Turcan. “Transmitem un nou mesaj de seriozitate. PNL ‘mută profesionist la Sibiu. Este o decizie corectă, sănătoasă.” Cu doi ani în urmă, PDL se dizolvase în PNL, în cadrul unui Congres de fuziune.



“Pe cei care mă atacă nu o să-i atac, pe cei care mă lovesc nu o să-i lovesc, pe mine mă interesează să vin cu proiecte, să vin cu principii și să priceapă sibianul că eu sunt reprezentantul unei noi generații de administratori locali”, a spus atunci Răzvan – Codruț Pop.



Patru ani mai târziu, PNL “mută” profesionist la București. Reprezentantul noii generații o va consilia pe Raluca Turcan pe cultură.

