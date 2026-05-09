Șantierul a ajuns la 50% stadiu fizic

În teren sunt peste 700 de muncitori și aproape 300 de echipamente. Constructorul român Retter și-a propus să recupereze întârzierile din ultimele luni și să finalizeze lucrarea până la finalul anului.

„Progres bun pe Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 Nord! Am făcut o vizită pe primul tronson al A0 Nord, între Corbeanca și Dragomirești, unde șantierul a ajuns deja la 50% stadiu fizic. Mobilizarea este una puternică: peste 700 de muncitori și aproape 300 de echipamente lucrează zilnic pentru a recupera întârzierile din ultimele luni și pentru a finaliza lucrarea în acest an”, a scris Horațiu Cosma, pe Facebook.

Din totalul de 1,5 milioane de metri cubi de umplutură necesari, constructorii au depășit deja pragul de 1 milion de metri cubi. „În paralel, se aștern zilnic aproximativ 2.000 de tone de asfalt”, a mai spus secretarul de stat.

Tronsonul are o lungime de 17,5 kilometri și face legătura între autostrada A1 și DN1, pe ruta Dragomirești – Corbeanca.

Avansează foarte bine și lucrările la structurile majore

De asemenea, avansează și lucrările la structurile majore. Până la finalul lunii mai vor fi montate toate grinzile. „Pe viaductele principale de la Chitila și Mogoșoaia, cu lungimi de 730, respectiv 650 de metri, se montează grinzile, iar în ultimele nopți au fost ridicate inclusiv grinzile peste magistrala feroviară București – Ploiești. Până la finalul acestei luni, toate grinzile vor fi montate”, potrivit sursei citate.

Conform programului constructorului, umpluturile ar trebui finalizate cel târziu în luna august, iar ultima tonă de asfalt să fie așternută în septembrie. În această perioadă se realizează și ultimele relocări de utilități în zona traversării râului Dâmbovița.

„Săptămâna viitoare am convocat colegii din Ministerul Transporturilor, constructorii și autoritățile locale pentru stabilirea soluției tehnice privind descărcarea provizorie a traficului la Mogoșoaia, astfel încât să putem deschide în această vară circulația pe sectorul dintre Mogoșoaia și Corbeanca”, a mai susținut Horațiu Cosma.

Există optimism că se va putea deschide integral circulația pe acest tronson până la finalul anului

Secretarul de stat atrage atenția că pe sectorul Chitila – Dragomirești e nevoie de un impuls suplimentar la umpluturi. Cu toate acestea, există optimism că se va putea deschide integral circulația pe acest tronson până la finalul anului.

„Va fi un moment extrem de important: pentru prima dată se va putea circula pe întregul inel de autostradă de 102 km din jurul Bucureștiului. Autostrada de centură a capitalei A0 este o investiție esențială pentru milioane de români din regiunea București – Ilfov, care așteaptă de ani de zile o alternativă reală la traficul sufocant de pe actuala centură a Capitalei”, a subliniat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.