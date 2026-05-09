Șantierul a ajuns la 50% stadiu fizic

În teren sunt peste 700 de muncitori și aproape 300 de echipamente. Constructorul român Retter și-a propus să recupereze întârzierile din ultimele luni și să finalizeze lucrarea până la finalul anului.

„Progres bun pe Autostrada de Centură a Bucureștiului A0 Nord! Am făcut o vizită pe primul tronson al A0 Nord, între Corbeanca și Dragomirești, unde șantierul a ajuns deja la 50% stadiu fizic. Mobilizarea este una puternică: peste 700 de muncitori și aproape 300 de echipamente lucrează zilnic pentru a recupera întârzierile din ultimele luni și pentru a finaliza lucrarea în acest an”, a scris Horațiu Cosma, pe Facebook.

Din totalul de 1,5 milioane de metri cubi de umplutură necesari, constructorii au depășit deja pragul de 1 milion de metri cubi. „În paralel, se aștern zilnic aproximativ 2.000 de tone de asfalt”, a mai spus secretarul de stat.

Tronsonul are o lungime de 17,5 kilometri și face legătura între autostrada A1 și DN1, pe ruta Dragomirești – Corbeanca.

Avansează foarte bine și lucrările la structurile majore

De asemenea, avansează și lucrările la structurile majore. Până la finalul lunii mai vor fi montate toate grinzile. „Pe viaductele principale de la Chitila și Mogoșoaia, cu lungimi de 730, respectiv 650 de metri, se montează grinzile, iar în ultimele nopți au fost ridicate inclusiv grinzile peste magistrala feroviară București – Ploiești. Până la finalul acestei luni, toate grinzile vor fi montate”, potrivit sursei citate.

Conform programului constructorului, umpluturile ar trebui finalizate cel târziu în luna august, iar ultima tonă de asfalt să fie așternută în septembrie. În această perioadă se realizează și ultimele relocări de utilități în zona traversării râului Dâmbovița.

„Săptămâna viitoare am convocat colegii din Ministerul Transporturilor, constructorii și autoritățile locale pentru stabilirea soluției tehnice privind descărcarea provizorie a traficului la Mogoșoaia, astfel încât să putem deschide în această vară circulația pe sectorul dintre Mogoșoaia și Corbeanca”, a mai susținut Horațiu Cosma.

Există optimism că se va putea deschide integral circulația pe acest tronson până la finalul anului

Secretarul de stat atrage atenția că pe sectorul Chitila – Dragomirești e nevoie de un impuls suplimentar la umpluturi. Cu toate acestea, există optimism că se va putea deschide integral circulația pe acest tronson până la finalul anului.

„Va fi un moment extrem de important: pentru prima dată se va putea circula pe întregul inel de autostradă de 102 km din jurul Bucureștiului. Autostrada de centură a capitalei A0 este o investiție esențială pentru milioane de români din regiunea București – Ilfov, care așteaptă de ani de zile o alternativă reală la traficul sufocant de pe actuala centură a Capitalei”, a subliniat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Manifestație pro-Europa cu prezență slabă. Tudor Chirilă: „Sǎ ciocnim un păhărel pentru România în Europa”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
Avantaje.ro
Ultima oră! Medana Oprea, în stare de șoc după moartea lui Ioan Isaiu, face acum o dezvăluire incredibilă despre el! Nimeni, dar nimeni nu a bănuit asta: “El a fost…”
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Români care simt că trăiesc prin durere: „Bă, n-o mai mermeliți! Dă-i sângele!”. Reportaj de la Box, MMA și Kempo
Reportaj
Știri România 18:00
Români care simt că trăiesc prin durere: „Bă, n-o mai mermeliți! Dă-i sângele!”. Reportaj de la Box, MMA și Kempo
Cât câștigă „în mână” un lucrător comercial și un șef de raion la Kaufland în 2026. Compania face angajări în România
Știri România 17:45
Cât câștigă „în mână” un lucrător comercial și un șef de raion la Kaufland în 2026. Compania face angajări în România
Parteneri
Apusul alianțelor? Japonia alege petrolul rusesc și lasă UE tot mai singură: „Vor trebui refăcute calculele, totul devine tranzacțional”
Adevarul.ro
Apusul alianțelor? Japonia alege petrolul rusesc și lasă UE tot mai singură: „Vor trebui refăcute calculele, totul devine tranzacțional”
În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România
Fanatik.ro
În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ioan Isaiu a murit la 56 de ani fără să își îndeplinească dorința. Care era cel mai mare regret al actorului
Stiri Mondene 17:08
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani fără să își îndeplinească dorința. Care era cel mai mare regret al actorului
Ioan Isaiu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai serialelor românești: Rolurile care au cucerit publicul
Stiri Mondene 16:37
Ioan Isaiu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai serialelor românești: Rolurile care au cucerit publicul
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Experiment Observator: Ce mai putem cumpăra azi cu 100 de lei. "Valorează din ce în ce mai puţin"
ObservatorNews.ro
Experiment Observator: Ce mai putem cumpăra azi cu 100 de lei. "Valorează din ce în ce mai puţin"
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Mediafax.ro
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Mediafax.ro
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
ADEVĂRUL despre presupusa relație dintre Alicia și călăul ei din Bihor! Familia a... Vezi mai mult
KanalD.ro
ADEVĂRUL despre presupusa relație dintre Alicia și călăul ei din Bihor! Familia a... Vezi mai mult

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 11:31
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Politică 10:00
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Parteneri
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
ZiaruldeIasi.ro
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut
Fanatik.ro
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea