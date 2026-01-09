A abandonat școala pentru Fortnite

Să renunți la școală pentru a paria totul pe un joc video este, pentru mulți părinți, un scenariu de coșmar.

Pentru Rezon, pe numele său real Lennard, această decizie a schimbat însă radical cursul vieții. Astăzi în vârstă de 19 ani, streamerul de Fortnite a vorbit despre drumul său spre succes într-un interviu acordat în cadrul Winterfest-ului organizat de MontanaBlack.

Fortnite este unul dintre cele mai populare jocuri online din lume, cu milioane de copii și adolescenți care îl joacă zilnic. Rezon face parte din elita jucătorilor germani, dezvoltând propria lume de joc.

Cum a făcut Rezon bani din Fortnite

Succesul financiar al lui Rezon nu vine doar din streaming. El a dezvoltat o lume de joc extrem de populară, iar cu cât aceasta este accesată mai des de jucători, cu atât cresc și veniturile creatorului.

Potrivit lui Rezon, cea mai cunoscută hartă creată de el a generat o sumă totală de șapte cifre.

Banii provin de la Epic Games, compania care a dezvoltat Fortnite. Gigantul din industria jocurilor distribuie aproximativ 30% din veniturile sale către creatorii ale căror hărți sunt intens utilizate de comunitate. Astfel, Rezon primește lunar sume considerabile, fiind unul dintre cei mai de succes creatori din ecosistemul Fortnite, relatează Business Insider.

Primul milion, înainte de majorat

Perioada de vârf a venit în decembrie 2024. „Cea mai bună lună a fost de 600.000 de euro”, a declarat Rezon pentru publicația BILD. Potrivit propriilor afirmații, la vârsta de 17 ani era deja milionar.

Tânărul spune că l-a motivat transparența altor creatori care au vorbit deschis despre câștigurile lor.

„Cred că este important să arăți că se poate”, afirmă el. Totodată, subliniază că banii nu ar trebui să fie un scop în sine și că există profesii mult mai importante pentru societate.

„Nu recomand nimănui să-mi urmeze exemplul”

În ciuda veniturilor impresionante, Rezon afirmă că nu s-a lăsat pradă luxului exagerat. Spune că își mai face uneori mici plăceri, dar că cea mai mare parte a banilor o investește.

„Știu că nu merge așa în fiecare zi și nu pentru totdeauna”, explică el, conștient de instabilitatea unei cariere în gaming.

Un rol esențial în gestionarea succesului l-a avut familia. Părinții săi au reacționat cu prudență la îmbogățirea rapidă.

„Mi-au spus: Lenny, asta nu va dura la nesfârșit, fii inteligent cu banii tăi”, povestește Rezon. Și alți membri ai familiei îl supraveghează îndeaproape, ajutându-l să rămână cu picioarele pe pământ.

În ciuda succesului său, Rezon avertizează că drumul său nu este unul de urmat. „Am plecat din clasa a noua și am abandonat școala pentru Fortnite. Nu recomand nimănui să facă asta”, spune el.

Educația, mediul și relațiile sunt esențiale, subliniază streamerul, iar cariera în gaming este un pariu riscant. În cazul său, succesul a venit datorită unei combinații rare de factori. Pentru majoritatea adolescenților, însă, gamingul nu este un plan sigur, ci o aventură cu rezultate imprevizibile.

Ce este Fortnite

Fortnite, jocul electronic lansat de Epic Games în 2017, a devenit rapid un fenomen global. Potrivit Britannica, până în 2019, jocul avea aproximativ 250 de milioane de jucători. Acest succes a venit după ani de dezvoltare, rezultând într-un joc care combină elemente de supraviețuire, construcție și luptă.

Jocul oferă trei moduri principale de joc. Fortnite Save the World, lansat inițial în iulie 2017, plasează jucătorii într-o lume post-apocaliptică. Aici, ei trebuie să construiască forturi și să lupte împotriva zombilor generați de computer. Lansat gratuit în septembrie 2017, Battle Royale a devenit rapid cel mai popular mod. Acesta pune 100 de jucători unul împotriva celuilalt într-o luptă pentru supraviețuire. Jucătorii pot forma echipe de până la patru membri. Pe măsură ce jocul progresează, o furtună reduce zona de joc, forțând supraviețuitorii să se confrunte. Deși gratuit, jocul oferă opțiuni de achiziție, cum ar fi battle pass-ul, care deblochează provocări și recompense suplimentare.

Fortnite poate fi jucat pe multiple platforme, inclusiv Xbox One, PlayStation, computere și smartphone-uri. Este, de asemenea, cross-platform. Această versatilitate a contribuit semnificativ la popularitatea sa globală. În ciuda violenței stilizate, jocul nu prezintă sânge și are grafică de tip desen animat.

Fortnite a devenit rapid un favorit printre streamerii profesioniști de jocuri video, contribuind la creșterea sa exponențială în popularitate.

