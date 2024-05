Un alt șofer român de TIR a fost lovit de un capac de canalizare, în Belgia, în același loc unde a fost ucis un camionagiu român: „Sunt traumatizat”

„Sunt traumatizat. Cu jumătate de oră înainte să moară Gheorghe, i-am văzut pe tipii ăia pe pod”, spune șoferul român, care trecea aproape zilnic pe acolo.

La fel s-a întâmplat și pe 9 mai, în jurul orei 1, când Marian, care are 38 de ani și locuiește în Grimbergen, își conducea camionul spre Liège. Bărbatul lucrează la o companie de transport din Bruxelles și de câteva luni are des drumuri spre orașul valon. El conduce în acea zonă în aproape fiecare noapte, pe E411 și E42, cele două autostrăzi care traversează Valonia.

Potrivit șoferului, în noaptea de miercuri, trei persoane se aflau la balustrada de pe podul din satul Héron, care trece peste E42. Inițial, nu și-a dat seama ce fac acolo: „Dar nu am avut încredere. Părea că unul dintre ei urma să sară pe autostradă. Nu am vrut să am asta pe conștiință, așa că am pus imediat frână”.

Șoferul a încetinit și a încercat să conducă foarte încet pe sub pod. Apoi a simțit brusc o lovitură puternică pe acoperișul cabinei sale: „Am văzut imediat că un capac de canalizare aproape că îmi perforase camionul. Colțul de sus al cabinei mele, în stânga, deasupra capului meu, era parțial distrus. M-am uitat în oglindă și am văzut bucăți de metal și plastic din camionul meu pe tot drumul”.

Recomandări Cuantumul despăgubirilor cerute de victimele lui Vlad Pascu în dosarul tragediei din 2 Mai: cel puțin 33 de milioane de euro. Cine va plăti

Capacul luat de pe pod și aruncat în camionul românului. Foto: HLN

Marian a parcat imediat pe banda de urgență, a ieșit din cabină și a văzut cum cele trei persoane se îndepărtează de pod. „Dar apoi mi-am dat seama că tipii au aruncat în mod deliberat un capac greu de canalizare pe camionul meu”, spune bărbatul. „Nu știu de ce, dar au vrut să mă lovească. Au așteptat până aproape că am trecut pe sub ei. Am fost șocat de ce poate face acel capac de canalizare. Nu a contat pentru ei dacă acel capac greu ajungea în capul meu”, continuă românul.

După incident, șoferul camionului a sunat imediat la poliție, care a sosit douăzeci de minute mai târziu. Marian a dat o declarație și a fost lăsat să plece: „Ofițerii au fost și ei impresionați de pagubă și m-au informat că vor începe o anchetă”.

La mai puțin de două zile s-a întâmplat din nou, în același loc și de data aceasta cu un deznodământ și mai dramatic: când șoferul de camion Gheorghe Tibil circula pe sub același pod, vineri seară, mai mulți tineri au aruncat un alt grilaj de canalizare. De data aceasta, legat cu o curea.

Recomandări Bărbatul ucis în bătaie pe stradă, lângă Parcul Crângași din București, încerca să apere două fete. Tinerii suspectați de crimă au 16 și 20 de ani

Capacul a aterizat drept în parbrizul camionului la volanul căruia se afla Gheorghe. Bărbatul a fost ucis pe loc. Soția lui, care era lângă el, a văzut totul, dar a reușit să preia volanul și să oprească TIR-ul înainte ca acesta să iasă de pe șosea.

Marian nu îl cunoștea personal pe Gheorghe, dar este în stare de șoc, după moartea colegului și compatriotului său: „Cu jumătate de oră înainte, în jurul orei 1 în acea vineri seara, m-am apropiat de pod”, spune el. „Am văzut din nou doi tineri stând acolo. Am început imediat să intru în panică, pentru că am crezut că vor să-mi mai arunce un capac, la fel ca în urmă cu două zile. Dar, din fericire, au stat liniștiți. Tipii ăia stăteau lângă balustradă, cu spatele la autostradă în acel moment. Am plecat speriat. Dar o jumătate de oră mai târziu l-au lovit mortal pe colegul meu. Acum îmi dau seama că am scăpat de ce e mai rău”.

Gheorghe, soția lui și camionul lor, în care camionagiul român a murit. Foto: HLN

Șoferul de camion, în vârstă de 38 de ani, a primit acum concediu medical: „A fost necesar. Faptele sunt mult prea grele pentru mine”, mărturisește Marian. „Mi-e teamă să mai conduc vreodată pe sub un pod. De parcă nu mai sunt în siguranță nicăieri la serviciu. Am cerut ajutor psihologic pentru a face față acestui lucru. Dar desigur că această dramă este mult mai dură pentru familia lui Gheorghe. Nu mă pot opri să mă gândesc la ei. Habar n-am de ce tinerii aceia au făcut asta. Trebuie pedepsiți!”

Recomandări „Suntem 100, dar, în realitate, suntem mii”. Vedetele din Franța cer o lege clară împotriva violenței sexuale, într-o relansare fără precedent a mișcării #Metoo

Cinci adolescenți din Andenne au fost arestați după atacul de vineri seară de pe E42, în care un camionagiu român în vârstă de 50 de ani a fost ucis. Tinerii, dintre care doi minori, au aruncat un capac greu de canalizare de pe un pod peste autostradă.

Închisoare pe viață este pedeapsa maximă pe care o riscă trei dintre cei cinci tineri, pentru că au aruncat în mod deliberat un capac de canalizare prin parbrizul TIR-ului condus de român. Gheorghe Tibil, originar din Maramureș, a murit pe loc, la volan, lovit de capacul greu. Alți doi minori, pot primi maximum treizeci de ani de închisoare, dacă instanța pentru minori îi predă anchetatorilor și sunt judecați ca adulți. Cei cinci s-au născut în 2005 și 2006.

Urmărește-ne pe Google News