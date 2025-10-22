Comoara ascunsă în pământ aparținea fostului proprietar terenului, care a îngropat-o în 2011, înainte de moartea sa.

Imediat, angajatul și-a dat demisia, a luat averea descoperită și a plecat acasă. La scurt timp, a schimbat vechile bancnote, obținând aproximativ 10 milioane de forinți( puțin peste 25.000 de euro).

Conform anchetatorilor, cu banii în buzunar a făcut cumpărături: a achiziționat o mașină, mobilă și un telefon mobil și i-a dat 10.000 de forinți tatălui său. A păstrat majoritatea bijuteriilor de aur, iar câteva le-a amanetat. Acestea valorau în total peste un milion de forinți.

Procuratura districtuală Gödöllő l-a acuzat de furt în urma incidentului și a fost depusă o moțiune pentru impunerea unei pedepse cu închisoarea și interzicerea accesului la afaceri publice.

Parchetul va restitui banii și bijuteriile confiscate de la bărbat moștenitorilor legitimi ai proprietarului decedat care a îngropat comoara în grădină.