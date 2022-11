În luna octombrie, în urma unei acțiuni contra violenței în sport și antibullying, una dintre eleve i-a povestit jandarmului o scenă în care ar fi fost implicat antrenorul de la Secția de haltere a Clubului Sportiv (CS) Botoșani. Atunci polițiștii și procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani au deschis o anchetă.

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că este vorba de două eleve care îl acuză de agresiune sexuală. Unul dintre cazuri a avut loc în urmă cu trei ani, când antrenorul, care se afla sub influența alcoolului, a intrat în dormitorul unei sportive, în vârstă de 14 ani, și a început să o mângâie.

Un al doilea caz a avut loc anul acesta, în aprilie, când antrenorul a mers la ziua de naștere a uneia dintre elevele sale și ar fi sărutat-o pe aceasta.

Antrenorul neagă acuzațiile

Chemat pentru audieri, antrenorul a respins acuzațiile și s-a declarat nevinovat, susținând că, de fapt, gesturile lui ar fi fost înțelese greșit și nu au avut nicio conotaţie sexuală, ci erau gesturi de familiaritate.

În prezent, bărbatul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, iar în această perioadă i-a fost interzis și dreptul de a mai profesa.

Într-una dintre convorbirile telefonice purtate cu o persoană din anturajul lui, convorbire interceptată de anchetatori, antrenorul ar fi avut o ieșire furioasă, în care a pomenit de o posibilă răzbunare împotriva sportivelor care l-au denunțat. „No, da le dau, mă duc la pușcărie, da le tai, în bucăţi le fac”, ar fi spus acesta.

Contactat de Monitorul de Botoșani, bărbatul a spus: „Este o greșeală și se va clarifica în final”.

Directorul Clubului Sportiv Botoșani, Mia Roată, a confirmat ancheta derulată de organele de cercetare penală și a precizat că, din cauza interdicțiilor aplicate, antrenorul a intrat în concediu de odihnă.

„Noi nu am știut nimic și totul a ieșit la iveală dintr-o întâmplare. Nimeni nu a povestit, nimeni nu a știut despre o asemenea situație. Când am aflat, am rămas stupefiată. Noi atât am fost informați, telefonic, că există o anchetă, iar antrenorul are o serie de interdicții”, a spus directorul CS Botoșani, Mia Roată.

