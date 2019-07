Acesta efectua cursa Brad-Deva, dar – din fericire – în acel moment nu se afla niciun pasager în autovehicul, iar șoferul s-a salvat la timp.

Incidentul a avut loc pe raza localităţii Luncoiu de Jos, în județul Hunedoara, iar pagubele materiale sunt majore.

În urma intervenţiei pompierilor militari din municipiul Brad, incendiul a fost localizat şi lichidat.

„Incendiul a cuprins in totalitate mijlocul de transport. In urma interventiei pompierilor militari din cadrul Statiei Brad, incendiul a fost localizat si lichidat. Nu au rezultat victime, iar cauza producerii incidentului este in curs de stabilire”, potrivit ISU Hunedoara. „, precizează ISU Hunedoara, citat de Glasul Hunedoarei.