UPDATE 13:50: Poliţia a declarat pe Twitter că potrivit informaţiilor iniţiale, nu au fost pasageri la bordul autobuzului în momentul exploziei care a avut loc aproape de staţia principală din districtul Norrmalm.

Explozia a produs panică în rândul locuitorilor care au auzit bubuitura uriașă. Pe rețelele de socializare au fost postate mai multe imagini cu fumul negru provocat de incendiu.

Big bang in #Stockholm just now, big police response #explosion pic.twitter.com/WaKlXTDeEb

— Michael Hall (@hallmichaelr) 10 martie 2019