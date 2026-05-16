„Toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță și nimeni nu a fost rănit”, a anunțat compania aeriană într-un comunicat, adăugând că aeronava avea un echipaj format din cinci persoane.

Pasagerii au coborât din avion și au fost transportați în terminalul aeroportului.

O fotografie publicată de site-ul regional de știri Damacijadanas.hr arată aeronava oprită la marginea pistei, cu un motor aparent avariat.

Letalo Croatia Airlines je zletel s steze.



Namestnik direktorja letališča Split Pero Bilas je potrdil, da je okoli 13.30 na vzletno-pristajalni stezi prišlo do incidenta z letalom Airbus A220 (9A-CAN) družbe Croatia Airlines, let OU 412 na liniji Split-Frankfurt. pic.twitter.com/lnfHkhKchs — Murekar Paula (@murekar) May 16, 2026

În momentul incidentului, avionul se pregătea să decoleze din Split, un oraș-port de pe coasta centrală a Mării Adriatice a Croației, cu destinația Frankfurt, Germania.

„Potrivit informațiilor preliminare, echipajul a oprit aeronava în conformitate cu procedurile de siguranță prescrise”, a explicat compania aeriană, fără a oferi detalii despre motivele deciziei piloților.

„Informații suplimentare” vor fi publicate „după finalizarea verificărilor tehnice inițiale și a procedurilor oficiale”, a adăugat Croatia Airlines.

