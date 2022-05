În cursul zilei de marți, 3 mai, Alexandra a ajuns la spital, la Iași, pentru că se simțea rău de câteva zile. A fost internată inițial la Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru o consultație la plămâni. Medicii au descoperit că are o saturație scăzută, dar și febră, cu semne ale unei infecții, și a fost transferată pentru un consult de specialitate la Spitalul Parhon din Iași. La această unitate medicală, deși specializată în transplant renal, medicii au ținut-o sub observație, mai ales în privința medicamentației imunosupresoare pe care trebuie să o ia toată viața.

Alexandra a plecat din Iași în Germania în 2018, cu o bursă Erasmus, pentru șase luni, dar starea acesteia de sănătate s-a agravat. Aceasta a fost diagnosticată cu fibroză chistică, o boală cronică genetică ce afectează în mod special plămânii. Starea ei s-a agravat și a ajuns să fie internată la Terapie Intensivă la Spitalul Universitar din Saarland.

Singurul lucru care a o putea salva era un transplant de plămâni, efectuat în Germania, fiindcă starea ei de sănătate se agravase prea tare pentru a putea fi transportată. Cazul ei a fost relatat și în presa locală, „Ziarul de Iași” preluând un apel al mamei fetei, care căuta sprijin financiar pentru că toate costurile legate de procedura de transplant ajungeau la peste 500.000 de euro. A fost creat un grup de Facebook, s-au deschis conturi în lei și euro, iar într-un final Alexandra a beneficiat de operația care i-a salvat viața.

„A fost izolată ca orice pacient fragil care a fost transplantat”

„A fost direcționată la noi doar pentru simplul fapt că primea rețetă de imunosupresoare cronic de la noi și, fiind centru de transplant, a fost preferința familiei să rămână la spitalul Parhon, iar ulterior noi am luat legătura împreună cu familia și am transmis documentele medicale legate de starea actuală a pacientei. Colegii din Germania au sugerat necesitatea unui transfer și și-au arătat disponibilitatea de a-l interna. A fost internată și supravegheată la noi, într-un mediu protejat, adaptat pacienților transplantați, izolată ca orice pacient fragil care a fost transplantat”, a explicat dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog și purtător de cuvânt al unității medicale.

Părinții au vorbit pentru transferul în Germania încă de marți, 3 mai, însă o aeronavă SMURD care putea să facă transferul nu era disponibilă. După intervenții și solicitări către Ministerul Apărării Naționale, o aeronavă C-27 Spartan a zburat miercuri dimineață spre Germania, iar de pe aeroportul din Saarbruchen Alexandra a fost preluată de o ambulanță.

Raed Arafat: „Dacă sunt probleme cu transplantul, pacientul se transferă la clinica unde a fost operat”

„A fost transportată în Germania fiindcă există riscul de reject de organe și familia a cerut transportul către clinica ce a făcut transplantul. Are o problemă, a avut complicații. De regulă, dacă există complicații post-transplant, soluția acceptabilă este trimiterea la clinica unde s-a efectuat operația de transplant. În mod normal, dacă pacientul a fost transplantat într-un centru și are o problemă cu transplantul, toată lumea spune clar că este preferabil să meargă acolo. Iar Germania a primit-o imediat, ei au rezolvat totul, noi am asigurat doar transportul”, a declarat Raed Arafat pentru Libertatea.

