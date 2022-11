„Avionul a decolat din capitala Dar es Salaam şi a căzut în Lacul Victoria în această dimineaţă din cauza furtunii şi a ploii torenţiale”, a informat compania de stat Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), într-un comunicat.

Pe rețelele sociale, au apărut înregistrări care arată avionul scufundat aproape complet în lac.

Tanzania Flight ? Just plunges into lake Victoria After trying to land at Bukoba Airport in Tanzania…



Rescuing OnGoing.. pic.twitter.com/CGbVO6wfZz