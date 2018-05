Un avion Ryanair cu destinația Dublin a fost agățat de o altă aeronavă care se afla pe una dintre pistele de pe aeroportul Stansted, potrivit mirror.co.uk.

Aeronava Primera se pregătea să decoleze de pe pistă și avea destinația Malaga. Pasagerii ambelor avioane au reușit să-și păstreze calmul în momentul în care coada avionului Ryanair a fost lovită.

Our @primeraair plane just clipped another plane with its wingtip while taxiing at stanstead. Big Bang, Plane evacuated, 2 fire trucks, investigators on board now #planecrash #stanstead pic.twitter.com/tHnZhuY2fw

Un purtător de cuvânt angajat la aeroportul din Londra a declarat că nimeni nu a fost rănit în urma incidentului și nu a fost necesară evacuarea pasagerilor.

Ca măsura de precauție, zborurile au fost pentru o perioadă scurtă de timp suspendate, dar circulația aeriană a fost reluată.

Staff from The Independent who were on board the Ryanair flight said that the mood among passengers “remained calm, even jovial”.

