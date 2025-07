Un avocat din Oradea acuză concurența de la JGV&Asociații că i-a furat clienții dându-le o mită de 19.000 de euro

38 de părți vătămate dintr-o zonă săracă

Un accident de microbuz produs în august anul trecut, pe o autostradă din Ungaria, a lăsat orfani de tată 13 copii dintr-o comună buzoiană. Doi bărbați, tați de familie, au murit în accident, iar șase persoane au fost grav rănite.

Avocatul Andrei Cozma, de la Baroul Bihor, a aflat despre accident de la o cunoștință care lucrează în comuna respectivă. Specializat în daune RCA, Cozma a luat legătura cu familiile victimelor și a semnat contracte cu 38 de părți vătămate. 38 de clienți, adică, toți, din zona defavorizată a comunei buzoiene.

Ambulanțele sosite la locul accidentului de microbuz de pe autostrada din Ungaria

După încheierea contractelor, avocatul bihorean spune că a făcut cinci deplasări în Ungaria, „pentru obținerea actelor de cercetare de la fața locului, întocmite de Poliția Maghiară, și totodată pentru actele medicale de la spitalul din Ungaria unde au fost internate victimele din autovehicul”. Pe cheltuiala cabinetului Cozma, actele au fost traduse din maghiară în română, „volumul lor fiind considerabil”.

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

Dosarul de 6 milioane de euro

Pe lângă drumurile peste graniță, avocatul de 34 de ani relatează că a făcut și opt deplasări „pe ruta Oradea – Buzău pentru a ține la curent clienții cu evoluția dosarului sau pentru a-i transporta cu ambulanța de la domiciliul lor la sediul Serviciului de Medicină Legală Buzău pentru întocmirea actelor medicale de rigoare”.

Alte cheltuieli din dosar au privit deschiderea unei acțiuni la Judecătoria Pătârlagele, pentru stabilirea paternității „pentru una dintre cliente, copil al unuia dintre defuncți, având în vedere faptul că numele acestuia nu apărea în certificatul de naștere al ei”.

Cozma a întocmit dosarul de despăgubire și a negociat cu asigurătorul microbuzului implicat în accident, Allianz Țiriac Asigurări S.A.. „Am cerut maximum cât îmi permite legea, în total, 6 milioane de euro. Nu vom primi atât, dar pentru diferență vom merge în instanță”, și-a informat Cozma clienții, potrivit documentelor puse la dispoziția ziarului. Cheltuielile efectuate în dosar – drumurile, traducerile legalizate – le-a estimat la câteva mii de euro. Onorariul său de succes prevăzut în contracte era de 15 la sută din sumele acordate ca despăgubiri.

Recomandări Coșmarul Elenei Udrea: ar putea petrece vara în pușcărie, deși instanța a decis ca poate fi eliberată. DNA a făcut recurs

Notificarea de reziliere venită din București

Dar, la trei luni de când preluase cazul, pe 13 decembrie 2024, avocatul bihorean a primit o notificare de reziliere a contractelor, de la toți cei 38 de clienți buzoieni.

„Notificarea de reziliere este un evident formular prestabilit și a fost scrisă și semnată în nume propriu de către clienți (majoritatea neștiind să scrie și să citească)”, a observat Cozma. O altă revelație a fost adresa de la care a fost expediată notificarea: „de la adresa. Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 53, București, expeditor fiind SCPA JGV și Asociații București. Am făcut anumite cercetări și am constatat că această firmă de avocatură este Jercan, Gheorghe si Asociatii, cu sediul principal în Galați și sediul secundar în București”.

Fața plicului în care a fost expediată notificarea de reziliere către cabinetului avocatului Andrei Cozma

Cozma a încercat, fără rezultat, să obțină explicații prin telefon de la foștii clienți. Să afle care au fost motivele care i-au determinat să rezilieze contractele cu el.

Recomandări Ilie Bolojan anunță noile măsuri fiscale. TVA crește la 21%, accizele sunt majorate cu 10%, băncile și jocurile de noroc vor fi taxate

Lumea avocaților specializați în obținerea de despăgubiri în urma accidentelor auto este una foarte competitivă. Iar pentru un dosar cu 38 de părți vătămate și potențial de câștig de sute de mii de euro, ca onorariu de succes, concurența nu putea fi decât acerbă.

Andrei Cozma a declarat pentru ziar că a fost uluit să constate cum, în ciuda eforturilor sale, în ciuda cheltuielilor și drumurilor peste graniță sau la Buzău, în ciuda unei relații cordiale cu clienții, s-a trezit cu notificarea expediată de la sediul JGV și Asociații.

„Anonimele” din call-center

Statutul profesiei de avocat, elaborat de Uniunea Națională a Barourilor din România și publicat în Monitorul Oficial în decembrie 2011, prevede, la Secțiunea a 3-a, interdicții ferme cu privire la concurența neloială.

„Constituie concurenţă profesională neloială orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea avocaţială. Este considerată ca fiind contrară uzanțelor cinstite utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a elimina de pe piaţă ori a afecta poziţia avocaţilor concurenţi pe piaţă”, precizează articolul 175 din Statut.

Avocatul Ionuț Cristian Jercan, managing partner la JGV&Asociații

Cu toate acestea, potrivit surselor Libertatea din interiorul profesiei de avocat, JGV&Asociații și nu numai ei reușesc să fenteze aceste reguli, prin diverse metode, de la telefoane „anonime”, din call-center-ul societății de avocați, la vizite de persuadare, efectuate periodic la poarta clientului. În mare, scopul este discreditarea altor avocați. Și nu discreditare pe termen scurt, ci pe termen lung, pentru că lupta se dă pentru teritoriul pe care JGV&Asociații nu înțelege să-l împartă cu alte societăți sau cabinete de avocatură.

„Le-au garantat că șoferul va intra la închisoare”

În Ajunul Crăciunului din 2024, avocatul din Bihor ajungea, alături de un prieten, în comuna buzoiană, să discute față în față cu foștii lui clienți. „Nu mai răspundeau deloc la telefon, așa că nu mi-am anunțat vizita. Sunt oameni cu educație precară, care locuiesc în case din chirpici. Când m-au văzut, și-au cerut iertare. Au pus capul în pământ”, povestește Andrei Cozma.

Cele două văduve ale bărbaților decedați în accident și alte rude – nepoți, copii, frați ai acestora – s-au strâns să stea de vorbă cu avocatul din Oradea.

„Mi-au relatat fără nicio ezitare că în luna noiembrie au fost contactați de către o firmă de avocatură, reprezentanți ai acesteia deplasându-se la domiciliul lor. Au discutat mai multe aspecte legate de cazul lor, iar aceștia și-au oferit serviciile juridice. Printre discuțiile avute de clienți cu acești avocați s-au regăsit și denigrări, minciuni și dezinformări. Le-au spus că nu îmi îndeplinesc obligațiile din contractul de asistență, că până în acel moment trebuiau de mult să primească despăgubirile de la asigurător, că eu, în calitate de avocat al victimelor, aș avea o înțelegere obscură cu șoferul vinovat de producerea accidentului. Mai mult, le-au garantat acestora că, dacă semnează cu societatea lor de avocatură, șoferul va intra cu siguranță în închisoare pentru accidentul produs”.

„Garantat”, acesta e cuvântul care i-a cucerit pe cei 38 de clienți care au decis să rezilieze înțelegerea cu Andrei Cozma și să semneze contracte cu avocatul Ionuț Jercan, de la JGV&Asociații. „Doreau cu ardoare ca șoferul vinovat să execute mulți ani o pedeapsă privativă de libertate. Le-am explicat constant faptul că, în calitate de avocat, nu am competență pe teritoriul Ungariei, unde se deruleză ancheta accidentului. Și chiar dacă aș avea, nu pot garanta ca avocat că o anumită persoană va intra sau nu în închisoare, acesta fiind atributul judecătorului”.

„Câte 7.000 de euro de familie la semnarea contractelor”

În afara acestor promisiuni deplasate, care profitau de ignoranța auditoriului, concurența, în cazul de față, JGV&Asociații, a speculat și starea de sărăcie a clienților. „Mi-au mărturisit că fiecare dintre cele două familii a primit câte 35.000 de lei (n. red. – în jur de 7000 de euro) de la firma de avocatură la momentul semnării contractelor de asistență juridică. Iar o altă clientă, care era străină de cele două familii, dar victimă a accidentului rutier, a primit 5.000 de euro”.

Fragment din notificarea de reziliere trimisă către avocatul din Bihor în numele clienților din Buzău

În total, la 19.000 de euro s-a ridicat suma dată de JGV&Asociații către foștii clienți ai lui Andrei Cozma. „Mi-au relatat că sumele de bani au fost virate în conturile lor bancare chiar de la firma de avocatură, nefiind încasate de la o terță persoană sau cash. Imaginați-vă, în pragul Sărbătorilor de iarnă, să primești acești bani. Cine să reziste?”.

Vorbim despre oameni fără venit, văduve și orfani dintr-un sat uitat de Dumnezeu. Bărbații plecaseră să muncească în Germania, la cules castraveți. După accident, familiile lor au rămas fără nici un sprijin. De astfel de persoane vulnerabile se interesează, în mod deosebit, JGV&Asociații, după cum ați putut citi în Libertatea.

Avocatul din Bihor le-a dat termen foștilor clienți până în ianuarie 2025 să hotărască dacă revin la el sau rămân la JGV&Asociații. „Răspunsul lor a fost că vor continua cu societatea lui Jercan”.

Explicații de la foștii clienți în Ajunul Crăciunului

„Întâi am semnat și după aia ne-au dat banii. Ne-au promis că ne dau dacă avem nevoie. Și chiar atunci aveam nevoie, că era cu pomana”, îi spune avocatului Cozma una dintre văduvele din comuna buzoiană, conform înregistrărilor video și audio aflate în posesia Libertatea.

„Ne-a virat banii pe card, am dat contul. Ne-a fost rușine să vă mai sunăm. Ne-a fost foarte rușine”, adaugă o altă rudă a victimelor. „Nu am cerut noi să ne dea bani, pentru înmormântare am împrumutat. Nu am cerut, dar aveam mare nevoie”. „Nu e un ajutor umanitar ăsta, nu sunt alimente sau o sută de lei, e o sumă importantă”, le atrage atenția Andrei Cozma, în conversația din ziua de Ajunul Crăciuniului.

„Avocatul ăsta (n.red. – reprezentantul JGV&Asociații) a mai venit la noi și după accident. Atunci am refuzat. Acum… am făcut și noi după ce se mai aude prin sat”, i-au povestit foștii clienți avocatului din Bihor. „Ce se mai aude prin sat” era că Andrei Cozma ține partea șoferului de microbuz. „Dar nu de bani am semnat”, dă asigurări una din văduve, „el ne-o promis că îl bagă pe șofer la pușcărie. Că au trimis deja o cerere la Ungaria”.

Onorariul de succes din noile contracte cu JGV&Asociații e de 15 la sută plus TVA, adică de 18 la sută din despăgubiri. „3 la sută în plus înseamnă zeci de mii de euro pe care o să-i plătiți în plus”, le-a spus Cozma foștilor clienți. „Păi, ei ne-au spus că dumneavoastră ascundeți, că nu ne spuneți că plătim și la dumneavoastră 3 la sută”, au răspuns văduvele. „Eu nu sunt plătitor de TVA”, le-a lămurit avocatul din Bihor. O lămurire care n-a convins, mai ales că a fost urmată de o scurtă inițiere în ce înseamnă TVA și de ce unii avocați îl plătesc, iar alții, nu.

Racolarea clienților, interzisă prin statutul profesiei

Statutul avocatului interzice clar „racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane”. De asemenea, „avocatul are obligaţia să folosească atât în mod direct, cât şi indirect numai procedee oneste în scopul dobândirii clientelei”.

Defăimarea unui alt avocat este considerată abatere, conform Statutului: „comunicarea, chiar făcută confidenţial, sau răspândirea de către un avocat de afirmaţii mincinoase relative la un concurent sau cu privire la serviciile acestuia, afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al activităţii avocatului concurent”.

Pe lângă avocați, JGV&Asociații mizează și pe serviciile unor agenți comerciali care contactează rudele victimelor Sursa foto: Facebook

Societatea de avocați JGV&Asociații a fost reclamată în numeroase rânduri la barouri pentru încălcarea acestor prevederi, potrivit surselor ziarului. Dar reclamațiile n-au avut urmări. Iar politica de discreditare a concurenței au continuat. Având o poziție dominantă pe piața dosarelor de despăgubiri RCA, societatea condusă de avocatul Jercan își apără supremația prin tactici care intră în contradicție cu Statutul profesiei de avocat.

E drept că nu Jercan însuși sună oamenii ca să-i avertizeze despre cutare sau cutare avocat. Nu Jercan însuși dă buzna în ograda părților vătămate pentru „reabordare”, ca să le ceară socoteală că au decis să schimbe apărătorul și să le amenințe cu executări silite. Dar, după cum declara pentru ziar un avocat care a colaborat cu JGV&Asociații, „Ionuț Jercan controlează toți banii, el aprobă și miile de «împrumuturi» acordate clienților, și miile de executări silite, în cazul în care clienții decid să rezilieze contractul”.

„Împrumuturi” și „avansuri” de la avocați

Ceea ce nu ia în calcul Statutul, probabil din lipsă de fantezie penală a celor care l-au elaborat, este că pot exista situații în care avocatul să ofere bani clienților pentru ca aceștia să semneze cu el.

JGV&Asociații controlează ONG-ul Ajută Viața Să Învingă, prin intermediul căreia le oferă clienților împrumuturi cu dobândă zero. Cum după accident rudele victimelor se găsesc, de cele mai multe ori, în nevoie de bani pentru a acoperi cheltuieli medicale, legale sau de înmormântare, agenții JGV & Asociații le indică această portiță de scăpare. Să semneze contractul de împrumut cu asociația din conducerea căreia face parte avocatul Ionuț Jercan. Și, odată ce acceptă acest împrumut, să semneze și contractul de servicii juridice cu JGV&Asociații.

Andrei Cozma spune că foștii lui clienți din Buzău afirmă că au văzut numele JGV&Asociații, în dreptul entității care le-a virat sumele în valoare de 19.000 de euro. „Am depus plângere penală împotriva JGV&Asociații. E suficient ca un procuror să ceară extrasele de cont, pentru a stabili de cine și sub ce titlu au fost virați acești bani”, menționează avocatul din Oradea, adăugând că, în opinia lui, e vorba de o formă de mituire.

Pentru recuperarea cheltuielilor din dosar, Cozma are la dispoziție calea executării silite, banii urmând a fi reținuți din sumele acordate ca despăgubiri foștilor săi clienți.

Cât despre cei 19.000 de euro acordați de JGV&Asociații părților vătămate din comuna buzoiană, nu reprezintă, desigur, o donație. Ci un „avans” din despăgubiri, avans care, la fel ca împrumuturile cu dobândă zero, constituie o practică de fidelizare a clienților pe care avocatul Jercan o aplică în numeroase dosare, după cum ne-au relatat surse din interiorul JGV&Asociații: „Au grijă să recupereze tot de la clienți, și costul pixului cu care au semnat un formular. Așa se face că la final, în multe cazuri, Jercan ajunge să încaseze și peste 50 la sută din totalul despăgubirilor dintr-un dosar”.

JGV&Asociații nu a dat curs solicitării în scris a Libertatea de a-și exprima un punct de vedere cu privire la situația relatată de avocatul Andrei Cozma.

Un lucru nu pot promite (încă) JGV&Asociații sau alți avocați rudelor victimelor din comuna buzoiană sau rudelor victimelor din alte accidente auto. „Mereu mi-l amintesc. Mi-l amintesc și sar din somn. Să știu că stau pe câmp, unde-oi sta, dar nu-mi doresc bani”, spune văduva unuia dintre morții din Ungaria. „Nu-mi doresc nimic altceva în viața mea decât pe el, să vie acasă”.