Dispeceratul Poliției Covasna a fost sesizat, marţi seara, printr-un apel la 112, cu privire la un incident grav, în localitatea Ghelinţa. Cel care a sunat a spus că o persoană a fost înjunghiată în zona inimii şi a murit, în urma unui conflict generat de consumul de alcool.

„Apelul a fost unul deosebit de alarmant, cel de la telefon precizând, înainte de întreruperea convorbirii, că este vorba despre «o urgenţă majoră, moarte de om». Ulterior, persoana care a efectuat apelul nu a mai putut fi contactată, telefonul fiind închis”, a transmis Poliția.

„Poliţiştii au declanşat imediat procedurile specifice cazurilor de violenţă extremă, fiind alocate resurse importante de timp, personal şi logistică. Activităţile au fost desfăşurate neîntrerupt, de la momentul sesizării şi până în cursul zilei următoare, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, implicând verificarea mai multor entităţi private, instituţii publice, zone de interes şi a 10 persoane din 4 localităţi”, se mai arată în comunicat.

În final, poliţiştii au identificat apelantul, stabilindu-se că este vorba despre un adolescent de 15 ani, care a recunoscut că a mințit.

El a fost sancţionat contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului de urgenţă 112, iar tatăl lui a fost amendat pentru nesupravegherea minorului.