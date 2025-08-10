La fața locului au fost alertați pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Galați, care au intervenit pentru căutarea băiatului, posibil înecat, în localitatea Condrea din comuna Umbrărești.

Totodată, la misiune au actionat o autospecială de intervenție de la Stația de Pompieri Ivești, un echipaj cu o ambarcațiune pneumatică de intervenție la cazuri de înec, precum și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tecuci.

De asemenea, la locul intervenției a fost solicitat și un echipaj de scafandri din cadrul ISU București-Ilfov.

Adolescentul a fost scos din apă, însă în ciuda efoturilor medicilor, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Recomandări ISU

ISU Galaţi atrage din nou atenţia asupra pericolelor scăldatului în râuri, lacuri şi alte zone neamenajate, unde adâncimea apei, curenţii puternici, alunecarea malurilor sau existenţa obstacolelor subacvatice pot pune viaţa în pericol.

„Pentru a evita astfel de tragedii, recomandăm cetăţenilor: să evite scăldatul în zone neamenajate sau neautorizate, să nu se aventureze în ape cu curent puternic sau adâncime necunoscută și să respecte indicaţiile autorităţilor şi să supravegheze în permanenţă copiii în apropierea apelor. Salvatorii noştri intervin cu toate mijloacele disponibile în astfel de situaţii, dar prevenirea rămâne cel mai important pas pentru protejarea vieţii”, au spus pompierii.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE