Cine a organizat acțiunea

Biroul Județean de Poliție Transporturi Brăila, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Brăila – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității și Sectorul Poliției de Frontieră Brăila au organizat acțiunea.

Oamenii legii au fost prezenți atât pe faleza Dunării, cât și pe apă, cu sprijinul unei ambarcațiuni a Poliției de Frontieră, care a acostat în zonele cunoscute pentru activități de scăldat sau pescuit.

Aceștia au vorbit cu locuitorii din Brăila despre pericolele scăldatului în locuri neamenajate, despre curenții puternici ai fluviului și despre importanța supravegherii copiilor aflați la apă. Totodată, aproape 60 de oameni, dintre care 20 de minori, au primit materiale informatice și recomandări practice pentru siguranța pe apă.

Recomandările polițiștilor

Evitați practicarea agrementului nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate.

Nu intrați în apă și nu conduceți ambarcațiuni sub influența alcoolului.

Purtarea vestei de salvare este obligatorie pe ambarcațiunile cu motor sau pe motovehiculele nautice.

Înotați doar în zone sigure și supravegheate.

Persoanele care nu înoată bine nu ar trebui să se aventureze în ape adânci sau în locuri nesupravegheate.

Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea Dunării.

Țineți cont de temperatura apei și de condițiile meteo.

În acest context, primul ajutor în caz de înec este foarte important, de el depinzând viața victimei. Desigur că prevenția este întotdeauna cea mai bună soluție, dar este bine să știm și în ce constă primul ajutor în caz de înec.



