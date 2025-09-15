Poliția a primit un apel de urgență la ora 13.58, pe 10 septembrie, de la mama disperată care și-a raportat fiul dispărut

„Am început căutările, implicând patrulele disponibile. Căutarea s-a concentrat în principal în jurul locului de reședință al celui dispărut”, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Poliției, Andrea Muzika.

Poliția din Hradec Králové a informat, pe rețeaua de socializare X, că „mama a declarat că fiul ei a dispărut în timpul unei scurte perioade de neatenție și nu putea fi găsit”,

După o jumătate de oră tensionată, situația s-a lămurit. „Centrul operațional al agenților de poliție a fost contactat de un șofer de autobuz, ai cărui pasageri au atras atenția asupra unui băiețel care călătorea neînsoțit”, a declarat poliția locală.

Când a fost întrebat de ce s-a urcat în autobuz, băiatul a mărturisit deschis: „M-am supărat pe mami!”.

Polițiștii au trebuit să-i promită micului călător o înghețată și a fost dus cu mașina de serviciu înapoi la mama lui. Femeia fericită, în lacrimi de bucurie și ușurare, le-a mulțumit călduros.

În cazul în care vă confruntați cu o astfel de situație cu copilul dumneavoastră, Bruno Hauer din echipa de căutare de urgență a poliției, un investigator experimentat, vă sfătuiește să reacționați imediat. Nu se aplică mitul că dispariția trebuie raportată doar după 24 de ore.

Ar trebui să țineți cont de următoarele lucruri:

  • Trebuie să vă păstrați calmul și să gândiți din perspectiva copilului, unde ar putea avea de gând să meargă sau ce ar vrea să vadă sau pe cine ar vrea să viziteze.
  • Trebuie să cunoașteți descrierea hainelor, descrierea persoanei, toate semnele posibile ale copilului.
  • Este bine să aveți o fotografie recentă a copilului.
