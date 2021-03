Un băiețel de 6 ani din Germania și-a pus pus la bătaie economiile de 100 de euro, ca să-i ofere recompensă celui care îi găseste iepurașul de pluș pierdut

Iepurașul a fost rătăcit pe 9 februarie, când Milo și mama lui erau la cumpărături. „Pentru că era frig, și Hasi nu trebuia să înghețe, l-am învelit într-o eșarfă”, explică băiețelul de grădiniță. Pe drumul de la supermarket la mașină, „Hasi” s-a pierdut.

„O femeie a văzut că îl căutăm. Ne-a spus un bărbat a luat iepurașul care căzuse pe jos”, spune mama Jill.

De patru săptămâni însă, nici urmă de Hasi. „Am pus afișe în oraș, am lansat un apel la radio, am fost la biroul obiectelor pierdute, am publicat o reclamă pe Ebay, am căutat pe Facebook”, spune Jill, mamă a trei copii.

Afișele cu Hasi au fost distribuite prin oraș

Dar nimic și nimeni nu l-a readus pe „Hasi” înapoi.

Hasi este foarte important pentru mine, pentru că nu pot dormi bine fără iepurașul meu. Milo:

„Milo îl are pe Hasi de când s-a născut. Hasi este ca un membru al familiei pentru noi. Face parte din viața noastră!”, completează Jill.

Într-o ultimă încercare, micuțul i-a cerut mamei sale să mărească recompensa pentru cel care le găsesește jucăria de pluș și le-o aduce înapoi. De la 40 de euro la 100 de euro. „Și-a pus la bătaie toate economiile din pușculiță”, explică femeia.

Băiețelul a încărcat și un videoclip pe Facebook, în care spune cât de mult îi este dor de iepurașul său blând. Clipul a fost distribuit acum de peste 1.000 de ori.

Milo: „Nu renunț la speranța că Hasi va reveni la mine!”.

Foto: Facebook Jill Heiming.

Citeşte şi:

Aleksei Navalnîi, mutat într-un penitenciar cu regim dur, aflat la 100 de kilometri de Moscova

Medicul Camelia Roiu: „În sufletul meu, încă sper să se schimbe ceva în bine. Poate că nu am riscat totul degeaba”

După Germania, Franța și Italia, și Spania suspendă complet vaccinarea cu AstraZeneca. În România, aproape 239.000 de oameni s-au imunizat cu acest ser

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Câți bani primea, de fapt, Laurette. Informații de ultimă oră, suma este halucinantă!

Observatornews.ro Fetiţă de 12 ani, găsită spânzurată în baie, în Italia. Unchiul devastat: "Este vina aplicaţiei TikTok"

HOROSCOP Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele ar fi bine să tempereze dorințele care ar împinge spre exagerări

Știrileprotv.ro Lovitură dură pentru Regatul Unit. Anunțul făcut de UE

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere