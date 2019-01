Salvatorii au fost alertați joi seară, după ce un copilaș a fost auzit plângând într-o pădure din statul North Carolina în care există foarte mulți urși negri americani. L-au găsit pe Casey Hathaway, înghețat și foarte ud, într-un tufiș cu spini. Băiețelul fusese dat dispărut încă de marțea trecută, însă operațiunea de căutare a fost sistată din cauza vremii rele.

Copilașul i-a povestit unui șerif că „un urs a fost alături de el” în pădure. Același lucru i l-a spus și mătușei sale.

Potrivit autorităților, băiețelul s-a jucat împreună cu alți doi copii în grădina bunicii sale din localitatea Ernul. La un moment dat, Casey nu a mai intrat în casă, iar atunci a fost dat dispărut.

În operațiunea de căutare a băiețelului au fost mobilizate elicoptere, drone, câini de urmă, scafandri, precum și sute de voluntari. Autoritățile au fost nevoiți, joi, să sisteze căutările din cauza ploii și vântului puternic.

Cu toate acestea, copilul a supraviețuit miraculos, la temperaturi care ajungeau chiar și la minus 10 grade.

Casey s-a ales doar cu câteva zgârieturi și a cerut doar puțină apă mamei sale.

⚠️MISSING CHILD ALERT⚠️ New Bern, NC area. Parents are Brittany and Christopher Hathaway. Casey Hathaway has been missing since 1:45pm on January 22, 2019! Please help us find this sweet baby!!!!!#MissingPerson #MissingChild @MissingKids pic.twitter.com/ym2NzECDp0

