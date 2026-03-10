Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Tragicul accident s-a soldat cu decesul unei femei de 28 de ani, care a căzut din nacela balonului după ce acesta a lovit o clădire de pe strada Krzywoustego și a început să coboare.

Conform declarațiilor oferite de subinspectorul Małgorzata Stanisławska de la Poliția Municipală din Zielona Góra, balonul a decolat în jurul orei 6.00 din cartierul Zatonie.

În jurul orei 8.00, acesta se afla deasupra centrului orașului, când a avut loc impactul cu clădirea. În acel moment, pilotul, o tânără cu experiență în domeniul zborului cu balonul, a fost aruncată din nacelă și a căzut pe acoperișul unei clădiri, pierzându-și viața.

Celelalte două persoane aflate în balon au reușit să rămână în nacelă și au ieșit nevătămate după ce balonul a aterizat pe o stradă din apropiere.

Balonul s-a prins într-un copac, deasupra unui autobuz de transport în comun, potrivit imaginilor difuzate de rmf24.pl. Balonul aparținea aeroclubului Lubusz Land.

Materialele probatorii au fost transmise Comisiei pentru Investigarea Accidentelor Aviației Civile.

Victima era un pilot experimentat, membră a Asociației Poloneze a Balonului Aerian. În 2025, ea câștigase locul întâi, alături de o colegă, la a XI-a ediție a campionatului de zbor cu baloane cu aer cald pentru Femei desfășurat la Nałęczów.

