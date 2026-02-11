„Nu au nicio idee cum s-a infectat”

Bărbatul a fost internat într-un spital din Midlands după ce starea sa s-a deteriorat și a fost plasat imediat în carantină.

Familia sa a fost informată că rezultatele testelor au confirmat prezența acestei boli bacteriene transmise prin apă, care a ucis zeci de mii de oameni în epoca victoriană.

Fiului său cel mare i s-a permis să îi fie alături, echipat complet cu costum de protecție (PPE), în timp ce viața tatălui său se stingea.

Bărbatul a murit ieri dimineață la Spitalul George Eliot din Nuneaton, Warwickshire. Acesta este primul deces cauzat de holeră în Marea Britanie din anul 1901 până în prezent.

O sursă apropiată familiei a declarat: „Nu au nicio idee cum s-a infectat”.

Medicii i-au întrebat dacă a fost recent în străinătate, însă acesta nu plecase nicăieri. Locuia acasă cu fiul său cel mic.

Fiului său cel mare i s-a permis să fie alături de el, la spital, echipat cu costum de protecție.

S-a stins sub ochii fiului său

„A fost incredibil de traumatic. Medicii i-au sunat duminică și le-au spus că acesta mai are doar câteva ore de trăit. S-a agățat de viață până miercuri, dar s-a stins sub ochii lor,” a precizat aceeași sursă.

Holera se răspândește în principal prin consumul de alimente și apă contaminate și cauzează până la 143.000 de decese anual.

Totuși, boala este limitată în mare parte la Africa și Asia, cu o creștere a numărului de cazuri în Ciad, Republica Congo și Sudan.

Inițial, familia i-a monitorizat simptomele, însă a apelat serviciul de urgență 111 imediat ce starea lui s-a agravat. Un echipaj de paramedici a fost trimis la fața locului, iar bărbatul a fost transportat de urgență la spital.

Boala i-a dstrus ficatul și rinichii

După o serie de analize, medicii au dat vestea șocantă: era vorba despre holeră. Boala contagioasă i-a distrus rinichii și ficatul, iar până la sfârșitul săptămânii, personalul medical i-a anunțat pe apropiați că nu mai pot face nimic pentru a-l salva. „Familia este, în mod firesc, devastată”, a declarat o sursă.

Familiei s-a comunicat că hainele cu care bărbatul venise la spital vor trebui incinerate.

„Sunt îndurerați de pierderea suferită, dar sunt totodată îngrijorați cu privire la ce ar trebui să facă cu tot ceea ce se află în casă”, a precizat u apropiat al familiei.

Marți seară, experții în sănătate publică revizuiau în regim de urgență probele recoltate de la victimă, în eventualitatea în care testul ar fi putut oferi un rezultat „fals pozitiv”.

Ceea ce a început ca o călătorie spirituală s-a încheiat într-o urgență medicală pentru mai mulți turiști din Europa. Șapte persoane din Germania și Marea Britanie s-au îmbolnăvit de holeră, în 2025, după ce au băut apă „sfințită” dintr-o fântână din Etiopia sau au folosit-o pentru a se spăla pe față. Doi dintre pacienți au fost tratați la terapie intensivă, relatează Kleine Zeitung.

Holera poate fi o boală bacteriană foarte severă. În cele mai grave cazuri, dacă nu este tratată, infecția poate ucide în câteva ore. Holera este cauzată de o bacterie numită Vibrio cholerae și oamenii se îmbolnăvesc prin consumul de alimente sau de apă contaminată cu această bacterie.

