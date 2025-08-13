Victima avea o constituție slabă

Victima anonimă, în vârstă de 59 de ani, care a fost descrisă în presa locală ca fiind de constituție slabă, a murit în casa sa din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto.

Soția sa, care era cu un an mai mare și cântărea peste 100 kg, s-a împiedicat în timp ce se dădea jos din pat pentru a merge la partenerul ei, care dormea întins pe podea.

Alertați de țipetele femeii după ce aceasta a rămas blocată între pat și perete, vecinii au sărit să dea o mână de ajutor, luni, la primele ore ale dimineții.

Au reușit să o ridice de pe el, dar bărbatul era deja inconștient când au sosit pompierii și paramedicii.

Din păcate, eforturile echipelor medicale de a-l resuscita pe bărbat după ce a intrat în stop cardiac s-au dovedit a fi în zadar.

Se pare că greutatea femeii a reprezentat un factor-cheie în incapacitatea ei de a se ridica după ce a căzut.

Nu este clar cât cântărește femeia, dar a fost descrisă ca fiind „obeză”.

Cotidianul portughez Correio da Manha a relatat că a fost nevoie de cinci bărbați ca să o ridice de pe partenerul ei.

Asfixie accidentală

Ofițerii de poliție PSP au investigat incidentul tragic, dar au exclus posibilitatea unei infracțiuni și au decis că a fost vorba despre un accident ciudat.

O sursă apropiată anchetei a declarat: „Moartea bărbatului a fost clasificată drept asfixie accidentală”.

„Evident, este o moarte neobișnuită, dar nu a existat nicio intenție criminală. Femeia s-a împiedicat când s-a dat jos din pat și a căzut peste bărbatul care era întins pe podea”, a declarat aceeași sursă.

Se înțelege că partenerei decedatului, care nu a fost numită, i s-a oferit consiliere psihologică pentru doliu.

Conform rapoartelor din Portugalia, cuplul a trăit ca soț și soție timp mai mulți ani, deși nu erau căsătoriți oficial.

