Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a fost alertat, joi după-amiază, cu privire la un incident grav în satul Izvoru: o persoană a fost prinsă sub resturile unei construcții prăbușite, relatează News.ro.

La locul tragediei au fost mobilizate imediat o autospecială de intervenție de la Punctul de Lucru Izvoru și două ambulanțe (SMURD și SAJ), echipajele confirmând prezența victimei sub dărâmături.

„Din primele informaţii, este vorba despre o personă de sex masculin, surprinsă sub dărâmăturile unui perete al unei case. Victima a fost extrasă de către pompieri, iar cadrele medicale început manevrele de resuscitare”, precizează ISU Argeş.

Eforturile medicilor s-au dovedit zadarnice. Victima nu a răspuns protocolului de resuscitare, astfel că salvatorii au fost nevoiți să declare decesul chiar la locul incidentului.

