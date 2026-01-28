Un expert în reparații de telefoane a descoperit detalii interesante despre iPhone-uri recondiționate achiziționate de pe Temu, un marketplace online din China.

Youtuber-ul „Phone Repair Guru” a comandat două iPhone 14 Pro de pe Temu pentru a analiza calitatea acestora. Rezultatele l-au surprins.

Primul telefon a venit ambalat simplu, în folie de plastic cu bule. Telefonul avea folia originală (OEM) și părea în stare perfectă. Cutia includea și un cablu de încărcare și un adaptor, deși erau produse de terță parte.

Semnele că telefonul era recondiționat au apărut la marginile sale, unde existau urme de murdărie și câteva zgârieturi.

„Ecranul, protejat de un protector, era într-o stare foarte bună, cu doar câteva zgârieturi minore”, a declarat Phone Repair Guru. Funcționalitatea telefonului a fost testată, iar toate componentele funcționau perfect.

Al doilea iPhone 14 Pro, ambalat similar, avea o folie și accesorii, dar exteriorul era mai curat decât primul telefon. Nu avea zgârieturi sau urme pe margini. Nivelul de sănătate al bateriei era de 83%, comparativ cu 80% la primul telefon.

Testele de diagnosticare au arătat că telefonul era complet funcțional. Telefonul a fost curat și bine păstrat în interior, iar youtuber-ul a confirmat că totul era în regulă.

Phone Repair Guru a dezvăluit că fiecare telefon a costat 858 de dolari canadieni, circa 525 de euro.

„Este o sumă mare, ceea ce ridică întrebări dacă Temu este locul potrivit pentru a cumpăra un iPhone recondiționat”, a concluzionat acesta.





