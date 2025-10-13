Unele solicitări sunt de-a dreptul amuzante. Un bărbat a sunat la ambasadă întrebând: „Bună ziua, m-am căsătorit ieri în Las Vegas. Eram beat. Puteți anula căsătoria?”. Răspunsul a fost un clar: „Din păcate, nu”.

Un influencer a contactat ambasada când hotelul său nu avea Wi-Fi, simțindu-se incapabil să lucreze.

O altă familie disperată a cerut ajutor pentru că aerul condiționat din camera lor nu funcționa: „Faceți ceva, toată familia are căldură”.

Un bărbat a sunat la serviciul de permanență la ora 3.00, nu pentru o urgență, ci pentru a se asigura că cineva va fi disponibil în caz de nevoie. Mătușa lui călătorea, nu vorbea limbi străine și nu avea card de credit.

Există și cazuri care par grave inițial, dar se rezolvă fericit. După o avalanșă mortală, un austriac și-a căutat disperat fratele care era în zona afectată și nu putea fi contactat telefonic.

Personalul ambasadei a sunat la toate cabanele din jur, până când a venit vestea bună. „Günther stă în fața cabanei mele. Aici sus nu e semnal”, a anunțat un administrator de cabană.

Printre urgențele obișnuite se numără documentele de călătorie pierdute sau distruse. De exemplu, un austriac care și-a băgat din greșeală pașaportul în mașina de spălat nu a mai putea părăsi China. Consulatul General din Shanghai i-a eliberat rapid un pașaport de urgență.

Chiar și în cazuri precum: „Prietena mea m-a lăsat la o benzinărie în Grecia! Vreau acasă”, consulatul poate ajuta – nu cu criza relațională, dar măcar cu întoarcerea acasă.

