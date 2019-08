Potrivit martorilor, şoferul, un bărbat cu o experienţă de peste 35 de ani, a oprit la trecerea de pietoni pentru a acorda prioritate unor copii, iar apoi s-a pus în mişcare şi a lovit un tânăr care traversa regulamentar. Tânărul rănit a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

„Nu-mi dau seama. Copiii au trecut pe trecerea de pietoni. Şi apoi mi-a bătut soarele în faţă, cum a trecut prin faţă, nu pot să-mi dau seama, vă rog să mă credeţi. Am 35 de ani de când îl am (n.r. permisul de conducere) şi nu am nicio zgârietură. Sunt bolnav de cancer. Am venit la tratament şi am făcut pentru bătrână cerere pentru certificat de handicap că nu mai avem bani de mâncare”, a explicat şoferul tractorului, potrivit Observator.tv.

