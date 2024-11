Un caz concret a fost raportat de un cetățean pe nume Dominic.

,,Am viză de flotant pe Sectorul 3 din București, iar astăzi, la ora 12.00 am fost la Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, Secția 463, iar când am intrat, am predat buletinul și mi s-a spus că nu am cum să votez pentru referendum deoarece nu este în sistem adresa mea de pe viza de flotant, este doar cea de pe buletin, adică în orașul Călărași.”, a declarat acesta pentru Ziare.com.

Dominic a votat inițial doar pentru prezidențiale, dar după ce a contactat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), a fost informat că are dreptul să voteze și la referendum. La întoarcerea în secția de votare, Dominic a întâmpinat rezistență inițială.

,,În momentul în care am menționat cuvântul AEP, li s-au dilatat pupilele și au spus da, imediat, vreau să sun la call center și să vorbesc despre asta. Au vorbit timp de un minut, s-a întors presupusa președintă de secție, s-a rezolvat totul într-un minut, am intrat în cabina de vot, am votat, am semnat pe lista suplimentară și așa s-a încheiat procesul”, a declarat acesta.

Clarificări din partea BEC

Biroul Electoral Central a emis o declarație pentru a clarifica situația.

,,La referendumul local organizat la nivelul municipiului București la data de 24 noiembrie a.c. își pot exercita dreptul de vot alegătorii cu cetățenie română care au domiciliul sau reședința în municipiul București, conform Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 6H/11.11.2024″, a precizat BEC.

De asemenea, BEC a subliniat că sistemul informatic permite alegătorilor care au votat inițial doar la un scrutin să revină pentru a vota și la celălalt.

,,Bucureștenii care au viza de flotant valabilă pot participa la referendum, indiferent de momentul în care au obținut viza. Persoanele care au fost informate azi în secție că pot vota doar pentru alegerile prezidențiale pot reveni până la ora 21:00 pentru a-și exprima și opțiunea la referendum”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe facebook.

Importanța informării corecte

Aceste incidente subliniază importanța informării corecte a personalului din secțiile de votare și a alegătorilor. Este crucial ca toți cetățenii eligibili să își poată exercita dreptul de vot fără obstacole.

Autoritățile electorale încurajează alegătorii să fie informați despre drepturile lor și să solicite clarificări în caz de confuzie.

Incidentele raportate servesc ca un semnal de alarmă pentru îmbunătățirea procesului electoral și asigurarea că toți cetățenii își pot exercita dreptul de vot în mod corespunzător.

Autoritățile au luat măsuri pentru a rectifica situația și a permite tuturor alegătorilor eligibili să participe la ambele scrutine.

Este esențial ca în viitor să se evite astfel de confuzii pentru a asigura un proces electoral transparent și eficient.

