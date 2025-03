Libertatea a luat pulsul participanților la mitingul „georgiștilor”

Dincolo de petele de culoare expuse în mass-media pe post de „apariţii pitoreşti”, precum „stegarul dac”, „băbuţa cu crucea” sau „Marinică, cel cu lupul dacic”, la toate manifestaţiile pro – Călin Georgescu a fost prezentă şi a trecut neobservată marea masă nevăzută, a oamenilor tăcuţi şi hotărâţi. Ei sunt, cu toţii, oamenii preşedintelui care putea să fie, având în vedere că Georgescu s-a calificat în turul 2 al alegerilor prezidenţiale anulate de CCR.

La cele două mitinguri de miercuri, Libertatea a fost în mijlocul acestor oameni şi a vorbit cu ei, pentru ca lumea să-i cunoască, aşa cum sunt. Unii au refuzat să răspundă întrebărilor, spunând că nu mai au încredere în presă. Alţii au acceptat dialogul, însă n-au vrut să fie filmaţi, de teamă să nu se trezească cu poliţia la uşă sau nu fie daţi afară de la serviciu. Dar au fost şi oameni care acceptat să vorbească asumat despre ei şi despre convingerile lor.

Faianţarul venit din Valea Izei pentru Georgescu, dar şi pentru fiul său

Cât sunt de hotărâţi aceşti oameni o demonstrează şi maramureşeanul care a plecat din Valea Izei în creierii nopţii şi a tăiat ţara, 12 ore pe ceas, într-un autocar, doar ca să ajungă la mitingul din Piaţa Constituţiei. „Iar autocarul mi l-am plătit noi, nicidecum aşa cum se aud voci, că am primi bani”, ţine să precizeze bărbatul. Are 45 de ani şi e de profesie faianţar.

„Am venit aicea”, explică el, „ca să ne cerem turul 2, care ne-a fost luat ilegal şi să-i urăm un călduros «la mulţi ani» domnului Călin Georgescu, din toată inima şi din tot sufletul, şi să-i spunem că-l iubim. Şi ne aflăm aicea pentru că într-adevăr îl vrem ca preşedinte. Domnul Călin Georgescu ştie cu siguranţă că noi îl iubim şi că-l vrem, dar vrem să-i confirmăm treaba asta încă o dată, şi o vom face ori de câte ori e nevoie, pentru că e un om care ne-a inspirat multă încredere.”

Bărbatul din Valea Izei, care a venit în Bucureşti îmbrăcat în straie populare, spune că a muncit în stărinătate multă vreme, „chiar şi peste ocean, în America. De două ori am mers acolo, am trecut oceanul, am lucrat pe o navă de croazieră. Iar aici, aproape în toată Europa. În ultimii ani, mai plec la muncă, afară, doar ocazional: lucram două-trei luni şi mă întorceam acasă.

Are un copil şi spune c-a venit la mitingul din Bucureşti „atât pentru mine, cât şi pentru el. Mai ales pentru el sunt aicea, pentru că vrem ca copiii noştri să crească la noi în ţară.”

Femeia care a muncit 13 ani afară şi vrea o schimbare, pentru nepoţi

Tot în costum popular au venit în Piaţa Constituţiei şi câteva femei din Sf. Gheorghe, jud. Covasna. Una dintre ele are 70 de ani şi „trei fete, căsătorite, la casa lor”. Înainte de a ieşi la pensie, ea a lucrat în comerţ, apoi a muncit 13 ani în străinătate, „un an şi ceva în Italia, şi restul în Turcia, la un magazin. La un patron, prima dată în fabrică, apoi m-a trimis de i-am vândut în magazin. Da a fost bine.”

La mitingul din Bucureşti a ajuns cu un microbuz, „cu cei din Braşov am venit, i-am dat la şofer acolo, ceva”, spune ea şi zâmbeşte poznaş. A făcut atâta drum „ ca să-l susţinem şi noi pe Călin Georgescu. Îl vrem preşedinte, poate se schimbă ceva, Doamne!, în ţara asta, că ne-au furat ăştia destul. Poate se schimbă pentru copiii, pentru nepoţii mei, că eu am 70 de ani.”

La ultimele alegeri prezidenţiale, „să ştiţi că pe Iohannis l-am votat”, recunoaşte femeia. Că auzeam tot aşa, din popor, că ăsta-i sas, că-i aşa, cu mintea de neamţ. M-a dezamăgit groaznic, mi-a părut foarte rău pe urmă că l-am votat. Ce-a făcut pentru ţara asta? Nimic. Şi niciunul, toţi care-s sus, niciunul n-a făcut nimic, doar ne-au vândut… Mai ales noi, în judeţul Covasna, suntem vai de capul nostru. Mă credeţi? Nu ştiu cum să vă explic: nu că mi-e ruşine că sunt româncă…, eu nu simt că sunt româncă. Eu sunt străină la mine-n ţară. Şi tare îmi pare rău că şi copiii mei sunt aşa. Am fost şi-n afară, m-am simţit mai bine ca la mine în ţară, credeţi-mă.”

Spune că nu are nimic cu etnicii maghiari, „mâncăm cu toţii aceeaşi pâine, trăim împreună şi nu s-a luat nimeni de noi dintre ei, dar tare-tare prost te simţi acolo, la noi în judeţ (Covasna – n.r). În magazine, unde te duci, numa în limba maghiară scrie, iar dacă mergi să te angajezi şi nu eşti maghiar, nu te ia şi-ţi spune în faţă.”

Cei doi asistenţi medicali care spun că „suntem ca în anii ‘50”

Tot în Piaţa Constituţiei din Bucureşti a ajuns, cu autocarul, şi un cuplu din Braşov. Şi ea, şi el lucrează ca asistenţi medicali şi refuză să fie filmaţi, de teamă să nu aibă probleme la serviciu, din cauza opţiunilor lor politice.

Spun că şi-au plătit drumul din banii lor, 50 de lei de persoană şi au venit la miting pentru că sunt convinşi că „noi, acum, nu mai avem democraţie, şi asta e marea problemă! Nu mai avem nimic, atâta vreme cât nu mai dreptul de vota pe cine vrem. Suntem ca în anii ‘50.”

De pe altă parte, spun cei doi, „am venit şi pentru omul acesta (Călin Georgescu – n.r.), ca să arătăm că mai suntem alături de el, dar şi pentru liniştea noastră sufletească, căci noi suntem pentru dreptate”.

Cei doi asistenţi medicali din Braşov cred că „turul 2 înapoi” ar fi posibil „doar dacă se pune o presiune din partea Americii, a Europei.”

Fostul cadru militar din Rădăuţi care l-a votat pe Vlad Ţepeş

În faţa sediului Biroului Electoral Central, de unde a început al doilea miting din Bucureşti, cel organizat de AUR, l-am întâlnit pe bărbatul de 53 de ani, venit cu trenul din Rădăuţi (judeţul Suceava). A făcut opt ore pe drum şi va face alte opt înapoi, spre casă, cu un tren de noapte.

Angajat al MApN, acum e „pensionar special”, glumeşte el. A fost la ambele mitinguri organizate pentru ziua lui Călin Georgescu. „Am venit”, explică el, pentru că nu mai suport ce se întâmplă în ţara asta. Când am intrat în şcoala militară, eu am depus un jurământ, să apăr legile ţării şi să apăr ţara asta. Ceea ce se întâmplă în momentul de faţă e dezastru, pentru că cei de la conducerea țării îşi bat joc de toţi oamenii. Ne-au furat voturile, ne-au furat indexarea de la pensii, ne-au furat indexarea de la salarii, ne-au furat resursele, ne-au furat tot. Ne-au furat funcţiile publice în care-şi aduc fel de fel de sinecuri şi de prinţese şi de oameni falşi. Ce-am mai putea face noi, decât să ieşim în stradă şi să le spunem, adevărul?”

Cum crede bărbatul din Rădăuţi că ar putea fi posibil „turul 2 înapoi”? „Cum s-a încălcat Constituţia în momentul în care s-au anulat alegerile, în condiţiile în care turul 1 era deja validat, aşa se poate încalcă din nou Constituţia şi să redea… Nu ştiu, în momentul de faţă noi nu mai vorbim de Constituţie, aici e problema! Pentru că CCR nu a justificat anularea alegerilor, îmi pare rău. «Troli», eu n-am văzut troli… Eu l-am votat pe Călin Georgescu, dar n-am avut TikTok până pe 15 decembrie, când am auzit că TikTok-ul ne-a spălat pe creier. Şi mi-am făcut şi eu TikTok, ca să văd cum e cu spălatul ăsta”.

La ultimele alegeri prezidenţiale validate, îşi aminteşte el, „în turul 1 nu mai ştiu cu cine am votat, dar în turul 2, m-am dus, am scris Vlad Ţepeş şi am pus ştampila. Şi să ştiţi că , dacă nu aflam că o să candideze Călin Georgescu ca independent, că pe mine un independent mă interesa, scriam de data asta Mihai Viteazul pe buletinul de vot.”

Fosta economistă din Bucureşti care crede că CCR se poate răzgândi

La protestul din Piaţa Victoriei, aproape de gardul dublu pe care jandarmii îl păzesc cu străşnicie, e o doamnă mignonă care-şi ţine lesă un căţel alb, de talie mijlocie. Bucureşteancă, are 64 de ani şi a fost economistă înainte să iasă la pensie. Nu vrea să fie filmată, ca să nu „afle fiul meu că am fost la miting”.

„Am venit pentru libertate”, explică fosta economistă. „Şi pentru turul 2. Căci cei care sunt acum la putere în România fac tot ce vor ei și nu mai țin cont nici de Constituție, nici de legi…”

Dar ar mai fi posibil, din punct de vedere juridic, „turul 2 înapoi”? „Cred că ar putea fi posibil. Am înțeles că au mai fost situații în care CCR-ul a revenit asupra deciziilor.. Exact cum a revenit și cu votul din primul tur. Nu?! S-a votat, a fost valabil, a venit turul doi, au oprit, după aceea s-au răzgândit. Şi, așa cum te-ai răzgândit odată, poți să te răzgândești de nenumărate ori, eu așa cred.”

Femeia spune că şi-ar dori ca România să fie „o țară liberă, cu oameni frumoși, veseli, cu oameni care să aibă bani, salarii mari, pensii mari, iar copiii să crească frumos și în iubire.”

Sociologul venit din Constanţa ca „să-mi fac partea mea”

În Piața Victoriei l-am întâlnit şi pe bărbatul de 43 de ani, de profesie sociolog, care a venit din Constanţa la miting, pentru că „aşa am simţit”, explică el, „să vin şi să fiu alături de lumea strânsă ca să transmită un mesaj conducătorilor noştri. Nu zic «cu speranţa să fim mai mulţi», eu am venit doar să-mi fac eu partea mea.”

Iar partea lui, spune sociologul, e „prezenţă, în primul rând. Să se vadă. Să vadă ei”, adaugă şi arată cu privirea către clădirea Guvernului. „Sperăm să vedem unitate şi sperăm să rezolvăm treaba asta mai repede şi mai paşnic.”

Cât despre „turul 2 înapoi”, bărbatul crede „în continuare că asta este singura variantă şi că este posibil. Cu Dumnezeu înainte! Pentru că pe drumul pe care am ajuns acum, a fost mâna Lui: să ajungem până aici, în 2024 – 2025. Altfel, nu ajungeam aici şi avem încredere în continuare că este cu noi. Şi acesta este cel mai important lucru.”

Inginerul sceptic și mersul lucrurilor: „ieşim, şi după aia se lasă noaptea şi plecăm acasă”

O fostă farmacista din Bucureşti a venit în Piaţa Victoriei ca să-i dăruiască lui Călin Georgescu un tablou pictat de ea. Femeia e imobilizată în scaun cu rotile din cauza bolilor de care suferă şi ţine cadoul pe genunchi, acoperit cu un şal gros, ca să-l protejeze de picăturile de ploaie. „Am venit ca să-i urăm «la mulţi ani» celui care sperăm să poată face ceva”, spune soţul pictoriţei.

Bărbatul are 66 ani şi e pensionar, fost inginer. E sincer şi spune nu crede 100% că mai e posibilă revenirea la turul 2, pentru că „sunt un sceptic, de felul meu. Nu ştiu… Nu ştiu ce se poate întâmpla. Ei ne lasă, ieşim şi mâine, şi poimâine, şi după aia se lasă noaptea şi plecăm acasă.”

Fostul inginer spune că la ultimele alegerile prezidenţiale validate, el n-a votat. Iar acum, dacă vreun institut de sondare a opiniei publice ar vrea să ştie cu cine va vota pe 4 mai, el ar întreba: „din cei de pe listă sau şi din afara listei? Aş vota pe cel care a fost votat anul trecut (Călin Georgescu – n.r.). Dar, din cei de pe lista de anul acesta, pe Simion.”

Economista din Constanţa: „Am venit să cerem ţara înapoi”

Din Constanţa a venit la mitingul din Piaţa Victoriei şi o femeie de 51 de ani, economist de profesie. „Am venit, în primul rând, ca să-i spunem «la mulţi ani» domnului Călin Georgescu. El ne-a arătat apele în care ne scăldăm şi e, practic, preşedintele ales al României. Am venit să cerem turul 2 înapoi, să cerem ţara înapoi, să cerem alegeri libere. Am venit în Bucureşti ca să mă alătur şi eu celor care cer toate aceste lucruri.”

Ea crede că „trebuie să fim uniţi şi câţi mai mulţi, ca să putem să răzbatem şi să reintrăm în democraţie, să ajungem să avem toate drepturile pe care ni le-au luat, începând cu 6 decembrie.”

Dar cine ar trebuie să le dea înapoi oamenilor drepturile înapoi? „Cei care sunt acum la butoane, adică cei care ne conduc”, explică economista din Constanţa. „Cei care, de fapt, nu mai respectă legea, încalcă Constituţia. Ei, care sunt oamenii ce ar trebui să respecte legea, ar trebui să… să se răzgândească, să ia frâiele şi să treacă de partea noastră. Da, ei ar putea face asta.”

Arhitectul din Bucureşti: „Am observat că deviem spre totalitarism”

„Sunt aici ca să susţin principiile democratice, pentru a putea continua pe o cale legală în ţara noastră”, spune un bucureştean de 35 de ani, de profesie arhitect. „Am observat că deviem spre totalitarism, prin intervenţia oamenilor care conduc în moment acesta ţara noastră, şi am zis să dăm un semnal că nu este în regulă.”

Crede că acei oameni vor înţelege semnalul? „Nu sunt sigur dacă ei îl înţeleg. Dacă pot înţelege mesajul… Dar am speranţa că vor face asta, la un moment dat”, spune arhitectul.

Cât despre cei veniţi la mitingul de miercuri din Piaţa Victoriei, în jur de 7.000 de oameni, după estimările noastre, tânărul spune, zâmbind, că ei sunt „suficienţi. Cred că este suficient pentru a da un semnal în seara aceasta şi, cu siguranţă, pe viitor se vor alătura şi alţi oameni, pe măsură ce ei realizează că nu este în regulă ceea ce se întâmplă.”

Cei doi corporatişti care vin la proteste ca să-şi spună oful

„Eu sper să se încheie ciclul dictatorial cu o democraţie”, spune un tânăr de 34 de ani din Bucureşti, prezent la miting. E IT-ist în Bucureşti şi nici el, nici prietena lui, care lucrează tot într-o corporaţie, în zona de administraţie, nu vor să fie filmaţi.

Au fost la toate protestele, deşi sunt conştienţi că celor de la putere „nu le pasă oricum. Noi venim aşa, să ne spunem oful”, îmi explică tânărul. El crede că cei de la putere ar putea să cedeze sau chiar să plece doar „cu nişte presiuni externe”.

„Trebuie să se întâmple ceva”, spune şi prietena lui. „Acum e o trezire a oamenilor. Noi o să votăm cu Simion, sperând că el va face un referendum, pentru reluarea turului 2.”

Asta ar însemna, pentru cei doi tineri corporatişti, ca lucrurile să reintre în făgașul lor normal, „şi sperăm ca aşa să fie. Dacă n-am avea speranţa, am putea să plecăm din ţară, direct.”

Inginerul care crede că Parlamentul ar putea decide reluarea turului 2

În Piaţa Victoriei a venit, din Constanţa, şi un bărbat de 60 de ani, de profesie inginer. „Am venit”, spune el, „pentru că mi se pare firesc să susţin o cauză în care cred. Este vorba de un drept al nostru, care ni s-a suspendat. Căci eu cred că el este suspendat vremelnic, nu cred că e anulat total şi încă mai cred în reluarea turului 2”.

Cine ar trebui să decidă reluarea turului 2? Inginerul din Constanţa e convins că „în primul noi, cei care credem în chestia asta. Dar sunt convins că alături de noi sunt mulţi alţii. Mulţi alţii! Sunt convins că tot electoratul PSD este împotriva acestei măsuri, într-un fel sau altul. Nu ştiu cine ar putea să decidă reluarea turului 2…, cred că în Parlament s-ar putea face asta. Parlamentul României este singurul for care poate decide anularea acestor măsuri nelalocul lor ”.

Directoarea de la firma privată a cărei fiică, medic rezident, a plecat în Franţa

În Piaţa Victoriei a venit şi o femeie de 57 de ani din Bucureşti, director economic la o întreprindere privată. Alături de ea e soţul ei, tot economist de profesie. Nu vor să fie filmaţi, dar spun că au fost „la toate manifestațiile. Noi credem că am pierdut democrația şi că trăim într-o dictatură. Am trăit și Revoluția, am fost și atunci în stradă şi am sperat. Iar acum, ştiam că e rău, dar nu ne imaginasem că e chiar atât de rău. Toată lumea știa, vedeam că nimic nu merge cum trebuie, dar ne vedeam de treabă, ziceam că o să putem merge înainte. Și nu ne imaginam că e totul atât de rău. Atâta minciună, atâta corupție.”

Femeia spune că fiica ei, de profesie medic, e „plecată în Franţa de 5 ani, deși are post într-un spital din România, pentru că a avut la rezidențiat 95 de puncte din 100. În Franţa, lucrează de la 7:00 la 20:00, pentru 1.400 de euro. Nu se duc acolo pentru bani, se duc pentru că nu mai suportă să stea aici, unde nu învăța nimic, pentru că și în spitale sunt găștile lor. Am făcut un copil pentru care am muncit de dimineață până seara, am dus-o la meditații, m-am agitat pentru ea, și acum copilul meu nu poate să-i facă un CT mamei mele de 85 de ani, dar poate să le facă moșilor din Franța! De ce? Da, Călin Georgescu a supărat când că a zis că vrea ca lumea să se-ntoarcă înapoi”.

Directoarea mai spune că „nu e bine în România, iar firmelor private le merge rău. Noi avem câte 10-11 ani același salariu și nu comentăm, ne bucurăm că avem un serviciu. Eu nu sunt o persoană săracă”, recunoaşte ea, „nu fac parte din categoria celor care n-au ce să mănânce și se revoltă. Nu, eu am ce să mănânc, dar chiar îmi pasă de ceilalți. Nu trebuie să-mi fie numai mie bine. Şi, oricum, mie nu mi-e bine, că mi-a plecat copilul.”

